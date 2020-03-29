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ASUS опубликовал подробное официальное заявление, в котором обозначаются принципы внутренней и внешней стратегии компании в условиях вспышки пандемии коронавируса.

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Ранее ряд известных компаний в области компьютерных технологий заявили о своих решениях в условиях распространения COVID-19.

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Такие компании, как AMD и Intel перевели свои офисы на вахтовый посменный режим работы с частичной удаленной занятостью.

По многим продуктам, анонсированным ранее, были вынужденно перенесены сроки производства и сроки старта продаж. О подобных задержках заявил целый ряд компаний – MSI, Gigabyte, Lian Li, Be Quiet и другие.

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Закрываются или ограничивают свою работу многие магазины, уже прозвучали заявления на эту тему от Amazon и Samsung.

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Сегодня ASUS отреагировала на вызовы, вызванные вспышкой COVID-19, с целью защиты здоровья и благополучия коллег, партнеров и потребителей. Во время пандемии компания нацелена на поддержку нормальных деловых операций. ASUS предприняла меры для защиты своих сотрудников, создания опыта дистанционной работы по мере необходимости, реагирования на цепочки поставок и оказания помощи медикам с помощью своих цифровых решений.

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Вот текст заявления от ASUS:

Охрана сотрудников

Мы внедрили глобальный ответ пандемии, чтобы защитить наших сотрудников. Мы настоятельно рекомендуем не ездить в командировки. Коллегам, которые ездили в страны с высоким риском или вступали в контакт с подозреваемыми или подтвержденными случаями коронавируса, предлагается работать на дому в качестве меры предосторожности. Всех коллег в глубоко затронутых вирусом районах, которые могут работать на дому, мы попросили сделать это. В менее затронутых вирусом районах, с момента прибытия членов команды в наши офисы, мы принимаем меры безопасности, чтобы защитить всех сотрудников. Эти меры включают проверку температуры при входе в помещения, усиленную очистку и дезинфекцию помещений, а также поощрение использования специальных средств для проведения собраний дистанционно ради минимизации социальных контактов.



Кроме того, ASUS создала внутреннюю систему связи, которая позволяет нашим офисам по всему миру в режиме реального времени предоставлять обновленную информацию о своей ситуации, чтобы при необходимости получать помощь от нашей штаб-квартиры. На компенсацию по-прежнему не влияет статус «работа на дому», также были расширены возможности предоставления отпусков, чтобы обеспечить благополучие всего сообщества ASUS.



Отностительно товарного обеспечения

ASUS активно сотрудничает с партнерами по цепочке поставок, с целью гарантировать поставки продукции, которые будут намечены на период, начиная со второго квартала 2020 года. В этом году мы также разрабатываем новые производственные циклы, которые будут удовлетворять растущую потребность в устройствах, обеспечивающих удаленную продуктивность, образование и развлечения.



Создание виртуального ощущения

В условиях нарастающей социальной дистанции, ASUS использует виртуальные технологии, чтобы потребители и участники процесса могли в полной мере получить ощущения от наших событий и продуктов в дистанционном режиме, защищая свое здоровье.



Помощь медучреждениям с помощью цифровых решений

Мы пожертвовали несколько продуктов ASUS медицинским учреждениям, чтобы помочь медицинским работникам. Предоставили цифровую инфраструктуру для оказания помощи в медицинских операциях и планируем передачу устройств школам в районах, сильно пораженных коронавирусом. Одним из примеров является недавнее пожертвование смартфонов и умных часов ASUS для оказания помощи медицинским работникам на Тайване в борьбе с COVID-19. Физиологические данные о подозреваемых случаях заболевания можно в реальном времени отслеживать с помощью функции «health-data-tracking» наших умных часов, что приводит к минимальному прямому контакту между медицинскими работниками и пациентами, а это значительно снижает риск заражения. Медицинские работники могут анализировать изменения в физиологическом состоянии пациентов и, следовательно, способны принимать своевременные решения для эффективного управления здоровьем пациента. Мы считаем, что обязаны принять участие в борьбе с COVID-19, используя наши технологии.



ASUS стремится дать людям максимальные возможности с помощью технологий и будет продолжать удовлетворять растущие потребности потребителей в технологиях, обеспечивающих удаленную продуктивность, образование и развлечения.



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ASUS гарантирует своим коллегам, партнерам и потребителям, что компания продолжит оптимизировать работу в связи с текущей ситуацией, и надеется на безопасность и здоровье всего мирового сообщества.