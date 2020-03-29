Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ответ ASUS на COVID-19 – образец действий организации во время коронавируса

для раздела Блоги
+
RTX 2080 Ti - цена снижена на порядок в Ситилинке
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Успей на SuperSALE в Ситилинке
RTX 2080 Super дешевле всего в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

ASUS опубликовал подробное официальное заявление, в котором обозначаются принципы внутренней и внешней стратегии компании в условиях вспышки пандемии коронавируса.

реклама

Ранее ряд известных компаний в области компьютерных технологий заявили о своих решениях в условиях распространения COVID-19.

реклама

Такие компании, как AMD и Intel перевели свои офисы на вахтовый посменный режим работы с частичной удаленной занятостью.

По многим продуктам, анонсированным ранее, были вынужденно перенесены сроки производства и сроки старта продаж. О подобных задержках заявил целый ряд компаний – MSI, Gigabyte, Lian Li, Be Quiet и другие.

реклама

Закрываются или ограничивают свою работу многие магазины, уже прозвучали заявления на эту тему от Amazon и Samsung.

реклама

Сегодня ASUS отреагировала на вызовы, вызванные вспышкой COVID-19, с целью защиты здоровья и благополучия коллег, партнеров и потребителей. Во время пандемии компания нацелена на поддержку нормальных деловых операций. ASUS предприняла меры для защиты своих сотрудников, создания опыта дистанционной работы по мере необходимости, реагирования на цепочки поставок и оказания помощи медикам с помощью своих цифровых решений.

реклама


Вот текст заявления от ASUS:

Охрана сотрудников
Мы внедрили глобальный ответ пандемии, чтобы защитить наших сотрудников. Мы настоятельно рекомендуем не ездить в командировки. Коллегам, которые ездили в страны с высоким риском или вступали в контакт с подозреваемыми или подтвержденными случаями коронавируса, предлагается работать на дому в качестве меры предосторожности. Всех коллег в глубоко затронутых вирусом районах, которые могут работать на дому, мы попросили сделать это. В менее затронутых вирусом районах, с момента прибытия членов команды в наши офисы, мы принимаем меры безопасности, чтобы защитить всех сотрудников. Эти меры включают проверку температуры при входе в помещения, усиленную очистку и дезинфекцию помещений, а также поощрение использования специальных средств для проведения собраний дистанционно ради минимизации социальных контактов.

Кроме того, ASUS создала внутреннюю систему связи, которая позволяет нашим офисам по всему миру в режиме реального времени предоставлять обновленную информацию о своей ситуации, чтобы при необходимости получать помощь от нашей штаб-квартиры. На компенсацию по-прежнему не влияет статус «работа на дому», также были расширены возможности предоставления отпусков, чтобы обеспечить благополучие всего сообщества ASUS.

Отностительно товарного обеспечения
ASUS активно сотрудничает с партнерами по цепочке поставок, с целью гарантировать поставки продукции, которые будут намечены на период, начиная со второго квартала 2020 года. В этом году мы также разрабатываем новые производственные циклы, которые будут удовлетворять растущую потребность в устройствах, обеспечивающих удаленную продуктивность, образование и развлечения.

Создание виртуального ощущения
В условиях нарастающей социальной дистанции, ASUS использует виртуальные технологии, чтобы потребители и участники процесса могли в полной мере получить ощущения от наших событий и продуктов в дистанционном режиме, защищая свое здоровье.

Помощь медучреждениям с помощью цифровых решений
Мы пожертвовали несколько продуктов ASUS медицинским учреждениям, чтобы помочь медицинским работникам. Предоставили цифровую инфраструктуру для оказания помощи в медицинских операциях и планируем передачу устройств школам в районах, сильно пораженных коронавирусом. Одним из примеров является недавнее пожертвование смартфонов и умных часов ASUS для оказания помощи медицинским работникам на Тайване в борьбе с COVID-19. Физиологические данные о подозреваемых случаях заболевания можно в реальном времени отслеживать с помощью функции «health-data-tracking» наших умных часов, что приводит к минимальному прямому контакту между медицинскими работниками и пациентами, а это значительно снижает риск заражения. Медицинские работники могут анализировать изменения в физиологическом состоянии пациентов и, следовательно, способны принимать своевременные решения для эффективного управления здоровьем пациента. Мы считаем, что обязаны принять участие в борьбе с COVID-19, используя наши технологии.

ASUS стремится дать людям максимальные возможности с помощью технологий и будет продолжать удовлетворять растущие потребности потребителей в технологиях, обеспечивающих удаленную продуктивность, образование и развлечения.

***

ASUS гарантирует своим коллегам, партнерам и потребителям, что компания продолжит оптимизировать работу в связи с текущей ситуацией, и надеется на безопасность и здоровье всего мирового сообщества.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

asus коронавирус covid-19
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Laptop 15 X509FL
3
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
39
Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
16
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
16
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
93
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
40
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
10
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming
16

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 39
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 50
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай переходит на отечественную операционную систему и собственные процессоры – начался массовый отказ от американских технологий
140
Россияне уже оставляют отзывы о приставке PlayStation 5
38
The Witcher 3 получил трассировку лучей — новые ощущения обеспечены
27
SSD против жёстких дисков – что лучше купить в 2020 году по мнению экспертов Нardwaretimes
20
Праздник самоизоляции продолжается - Steam раздает еще 45 игр бесплатно
19
Анонсирована прошивка EMUI 10.1 – что нового
+
Флагманский Intel Core i9-10900K не смог обойти AMD Ryzen 9 3900X в многопоточном тесте Geekbench 5
70
Праздник самоизоляции - Steam раздает сразу 6 игр бесплатно
19
Трассировка лучей станет доступна на актуальных видеокартах AMD Radeon
10
Сколько денег получает глава AMD Лиза Су – одна из самых богатых женщин планеты с состоянием 500 миллионов долларов
14
Intel нашла бесплатный способ увеличить производительность видеокарт AMD и NVIDIA в играх
12
Blackview устроит крупную распродажу в честь дня рождения AliExpress
3
Обновлённая версия легендарного телефона Nokia 5310 XpressMusic выходит в России
6
Nvidia позволила использовать технологию RTX на видеокартах AMD
10
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition появился на Ebay
17
Праздник самоизоляции - более 50 игр, а также множество премиального контента раздают бесплатно
10
Вылетов больше не будет: NVIDIA выпустила Hotfix для драйвера 445.75
32
Лучший процессор для среднестатистического пользователя по версии hardwaretimes.com
26
30 секунд с момента начала продаж — 14 миллионов долларов. Новый флагман Redmi K30 Pro наконец-то вышел
4
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 будут представлены на Computex 2020
18

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
39
Mount & Blade 2: Bannerlord, который роняет 8 ядер - предрелизное полное тестирование производительности
47
Компьютер в столе - тестируем и выясняем, можно ли на нем жарить яичницу
49
Игры 65+, в рамках Программы Самоизоляции Пенсионеров для борьбы с коронавирусом
26
ТОП 5 уникальных находок с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Виртуальная реальность с AliExpress
3
Компьютерные цены прошлого века (2001 год окончание) часть 4
7
Обзор ноутбука ASUS Laptop 15 X509FL
3
Тур по компьютерным фабрикам Тайваня, самое время для экскурсий – решил американский энтузиаст Стив Бёрк
+

Сейчас обсуждают

Александр Дубовик
02:09
Тоже пришлось углубиться в скрытые настройки планов электропитания из-за провалов нагрузки ГП в Kingmaker, на который изначально и грешил. За приложение конечно спасибо, но использовать его не стал - ...
Некоторые аспекты энергосбережения Intel Core i* and Windows
Profit
01:46
вообще, эти 2 карты странные, конечно. Производительность близка: хоть Ти изначально сильнее по кол-ву вычислительной мощи, но Супер при разгоне оперативной памяти начинает показывать схожие, иногда л...
Перевод GeForce GTX 1650 на использование GDDR6 оказался вынужденной мерой
E1nher1
01:46
А я бы взял.
Праздник во время самоизоляции продолжается - CD Projekt дарит уникальные подарки, а в Steam появилось еще больше игр напрокат
Anvar Gilfanov
01:46
Это же заглот, не обращай внимание
Самая «прожорливая» видеокарта Nvidia GeForce GTX 480 показала горячий чип и старую пайку экспертам сайта Bilibili
Олег Анетько
01:40
Что за бред тут написан: " что даже те несколько штук уже давно вышли из строя" - ты на полном серьезе пишешь что 480 было несколько штук на весь мир?). И почему планировала? Она их выпустила. Тебе ск...
Самая «прожорливая» видеокарта Nvidia GeForce GTX 480 показала горячий чип и старую пайку экспертам сайта Bilibili
cantik
01:23
Не пробовали смотреть на проблемму комплексно? Репутация сайта давно уже летит в пропасть, блягодаря "качеству новостников"... Иногда, лучше на заводе работать, чем быть бездарным танцором... Подумайт...
Doom Eternal против 40 видеокарт пенсионного возраста – на что способны «старички» 5-летней давности по версии Тechspot
Magnum79
01:20
Ну ещё бы я дрябло не покупал за почти 400р.
Праздник во время самоизоляции продолжается - CD Projekt дарит уникальные подарки, а в Steam появилось еще больше игр напрокат
Серебрян Копытов
01:18
Вполне возможно. Мне нечем возразить.
Китай переходит на отечественную операционную систему и собственные процессоры – начался массовый отказ от американских технологий
Mozes Asokin
01:17
Вы шиты лыком, не строй иллюзий на свой счет...
Китай переходит на отечественную операционную систему и собственные процессоры – начался массовый отказ от американских технологий
Mozes Asokin
01:16
Ресурсов в Китае достаточно. Россия страна конченная, там живет имморальное население с извращенными ценностями, к средине 30х, когда нефть на транспорте будет заменена на электричество, бензоконка за...
Китай переходит на отечественную операционную систему и собственные процессоры – начался массовый отказ от американских технологий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем