Дефицита не будет – новинки компьютерных магазинов РФ в марте 2020 года: Zalman, Aorus, Phanteks, Nanoxia и другие
Страшный кризис и страшный вирус не помешают отважным компьютерным закупщикам привезти для россиян новинки от мировых брендов. Нам поможет магазин Регард, в котором новинки появляются раньше всех!
реклама
Давайте выбирать!
рекламаZalman десантировал в Россию два (как минимум) своих новых интересных корпуса. Первый – это очень дешевый и очень продуваемый Zalman T7 Black.
рекламаА второй – это очень красивый и очень металлический ответ на H-серию NZXT под названием Zalman S5.
рекламаThermaltake не отстаёт и направляет нам три своих белоснежных корпуса – S300 и S500 с металлической передней панелью и стеклянного флагмана View 71.
реклама
Phanteks устроил для нас настоящий русский «рефреш» - теперь у нас есть долгожданный Белый Eclipse p400a – бестселлер и огонь всех обзоров теперь доступен в своей самой красивой версии!
Eclipse p600s, которые почти под ноль закончились, вернулись вновь – во всех трех цветах:
Особого интереса заслуживает уникальное ценовое предложение. Phanteks Evolv microATX Silver по такой дешевой цене – это фантастика наяву, такого еще не было нигде и никогда. Жмём руку руководству Регарда за индивидуальный подход к ценообразованию «якорных» позиций.
Fractal Design Define 7 всех цветов и размеров – это уже какая-то обязательная программа. Конечно же, они все здесь присутствуют.
Держатель для Vertical GPU от Deepcool - DeepCool PAB300. Это изделие имеет смысл в качестве заместителя, до тех пор, пока не появятся полноценные брекеты от Phanteks, LianLi или CableMod. Брекет от Deepcool выносит видеокарту максимально вперед, приближая ее к стеклу слишком близко. Достойно применения только в очень широких корпусах.
Рынок видеокарт временно замер в ожидании анонса Ampere, новинками отчасти можно назвать только Evga RTX 2060 KO, она доступна для покупки.
И белую серию от Asus Rog Srtix, особенно 2080 Super, она также есть в наличии.
Поистине безгранична новая коллекция моддинговых кабелей от культового немецкого производителя Nanoxia. Это качество и стиль, это не ноунейм ‘овно-пайка с алиэкспресс. Особенно хороши удлинители в карбоновом цвете, например:
2020 год очень активно начал удивлять нас новыми процессорными кулерами. И вот один из топов уже готов к покупке – Aorus Gigabyte ATC800.
Но не Аорусом единым, у нас теперь есть выбор из более приближенных к земле кулеров от Zalman. Во-первых, это CNPS16X, пока только черного цвета.
А во-вторых, это CNPS17X и CNPS20X, первая модель односекционная с одним вентилятором, вторая – двухсекционная с двумя.
Что касается новых SSD – ответ также положительный, присутствует в продаже распиаренный RGB-накопитель Patriot Viper, если кому это надо.
Из модулей памяти, помимо всем надоевшей TT Toughram, самая привлекающая внимание новинка – черно-золотая оперативка GOODRAM IRDM Pro вполне себе доступна для покупки в России, нет проблем:
Что же касается рынка настольных процессоров и материнских плат – то тут ситуация на март 2020 года объективно тихая. Немножко ждем A520, нормально ждем B550, сильно ждем Comet Lake, а дождемся ли Zen3 – это известно лишь Высшему Разуму.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила