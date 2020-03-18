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Дефицита не будет – новинки компьютерных магазинов РФ в марте 2020 года: Zalman, Aorus, Phanteks, Nanoxia и другие

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Страшный кризис и страшный вирус не помешают отважным компьютерным закупщикам привезти для россиян новинки от мировых брендов. Нам поможет магазин Регард, в котором новинки появляются раньше всех!

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Zalman десантировал в Россию два (как минимум) своих новых интересных корпуса. Первый – это очень дешевый и очень продуваемый Zalman T7 Black.

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А второй – это очень красивый и очень металлический ответ на H-серию NZXT под названием Zalman S5.

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Thermaltake не отстаёт и направляет нам три своих белоснежных корпуса – S300 и S500 с металлической передней панелью и стеклянного флагмана View 71.

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Phanteks устроил для нас настоящий русский «рефреш» - теперь у нас есть долгожданный Белый Eclipse p400a – бестселлер и огонь всех обзоров теперь доступен в своей самой красивой версии!

Eclipse p600s, которые почти под ноль закончились, вернулись вновь – во всех трех цветах:

Особого интереса заслуживает уникальное ценовое предложение. Phanteks Evolv microATX Silver по такой дешевой цене – это фантастика наяву, такого еще не было нигде и никогда. Жмём руку руководству Регарда за индивидуальный подход к ценообразованию «якорных» позиций.

Fractal Design Define 7 всех цветов и размеров – это уже какая-то обязательная программа. Конечно же, они все здесь присутствуют.

Держатель для Vertical GPU от Deepcool - DeepCool PAB300. Это изделие имеет смысл в качестве заместителя, до тех пор, пока не появятся полноценные брекеты от Phanteks, LianLi или CableMod. Брекет от Deepcool выносит видеокарту максимально вперед, приближая ее к стеклу слишком близко. Достойно применения только в очень широких корпусах.

Рынок видеокарт временно замер в ожидании анонса Ampere, новинками отчасти можно назвать только Evga RTX 2060 KO, она доступна для покупки.

И белую серию от Asus Rog Srtix, особенно 2080 Super, она также есть в наличии.

Поистине безгранична новая коллекция моддинговых кабелей от культового немецкого производителя Nanoxia. Это качество и стиль, это не ноунейм ‘овно-пайка с алиэкспресс. Особенно хороши удлинители в карбоновом цвете, например:

2020 год очень активно начал удивлять нас новыми процессорными кулерами. И вот один из топов уже готов к покупке – Aorus Gigabyte ATC800.

Но не Аорусом единым, у нас теперь есть выбор из более приближенных к земле кулеров от Zalman. Во-первых, это CNPS16X, пока только черного цвета.

А во-вторых, это CNPS17X и CNPS20X, первая модель односекционная с одним вентилятором, вторая – двухсекционная с двумя.

Что касается новых SSD – ответ также положительный, присутствует в продаже распиаренный RGB-накопитель Patriot Viper, если кому это надо.

Из модулей памяти, помимо всем надоевшей TT Toughram, самая привлекающая внимание новинка – черно-золотая оперативка GOODRAM IRDM Pro вполне себе доступна для покупки в России, нет проблем:

Что же касается рынка настольных процессоров и материнских плат – то тут ситуация на март 2020 года объективно тихая. Немножко ждем A520, нормально ждем B550, сильно ждем Comet Lake, а дождемся ли Zen3 – это известно лишь Высшему Разуму.  

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asus evga thermaltake zalman deepcool aorus fractal design phanteks patriot goodram nanoxia регард
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