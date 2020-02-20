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Белая сборка ASUS ROG Strix White Edition, представленная на CES 2020, появится в продаже до конца 2020 года

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Новая вершина геймерского хайпа из Лас-Вегаса – полностью белый монобрендовый тотал-лук от ASUS. Топовые комплектующие ROG Strix теперь будут выпускаться в белом цвете, по многочисленным просьбам фанатов серии. Количество желающих купить снежного монстра в полном комплекте раскалило горячую линию ASUS добела.

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На начало 2020 года часть белых комплектующих не только отсутствует в продаже, а даже еще не анонсирована на официальном сайте. Сначала посмотрим, из чего состоит пресловутая белая ROG сборка:

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Корпус ROG Strix Helios White Edition – не чисто белый, скорее бело-серебристый. Конструктивно - копия аналогичной черной модели, которая уже есть в продаже.

Материнская плата ROG Strix X570 Concept White Edition – условно белая плата, к тому же «концепт», т.е. окончательный вид под серийное производство под вопросом.

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Видеокарта ROG Strix Nvidia Geforce RTX 2080ti White Edition.

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СЖО ROG Stix LC 360 RGB White Edition. Конструктивно - копия аналогичной черной модели, которая уже есть в продаже.

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Блок питания: ROG Strix 850W White Edition.

Гарнитура ROG Strix Delta White.

Отдельно выделим «привлеченные» комплектующие от других марок - это оперативная память Corsair Vengeance RGB Pro White и вентиляторы Enermax SquA RGB White. Процессор AMD Ryzen 9 3950X.


Если начать собирать белую ROG сборку уже сейчас, купить получится совсем немного, а именно:

 - Видеокарта ROG Strix White RTX 2080ti, 

- Или экономный вариант ROG Strix White RTX 2080super,

- СЖО ROG Stix LC 360 RGB White (в России пока нет),

- Гарнитура ROG Delta White.

Про водянку – помимо трех-секционной, выпускаются ROG Strix LC двух и одно-секционные в белом цвете. Но применительно к такому корпусу, нужны ли они?

Логично было бы обратиться на горячую линию asus.com и на "фанатские" форумы и соцсети с вопросами – когда будет остальное? Какое оно будет? Отчего и почему? Мы так и сделали. Получили следующую актуальную информацию:

  • Корпус и блок питания будут анонсированы весной, в продаже ждем летом.
  • Материнская плата, скорее всего, будет переработана в сторону «более белого» дизайна в том числе. Либо к данной сборке будет выпущен совершенно другой артикул, возможно под Интел.
  • Вентиляторы и Модули Памяти в белом цвете в процессе разработки, в продаже до конца года.
  • Предмет нашего интереса вышел на 1е место среди обращений, если исключить вопросы о ноутбуках и о технических проблемах.
  • Ах да, еще – у этого блока питания будут белые моддинговые кабели из коробки!

Теперь пару слов о минусах этого богатого игрового айсберга. Первое, это конечно внезапная расцветка материнской платы. Судя по всему, одно из подразделений ASUS просто провалило сроки подготовки к выставке. Будем надеяться, что компания выпустит по-настоящему белую плату. Второе, это корпус. Придирка - он не полностью белый, а бело-серебристый. А явный косяк это слишком длинное боковое окно в кожухе блока питания, слишком длинное по сравнению со «штатным» белым блоком питания.

И последнее – для полной упаковки необходимо выпустить белые SSD, оперативку и вентиляторы под маркой ROG Strix. И сделать это нужно до конца года, армия фанатов ждет.

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Раньше была какая-то реально белая мать, на белом текстолите, красивая.
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