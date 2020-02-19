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На выставке CES 2019 компания Corsair показала новые светодиоды Capellix, отличающиеся повышенной яркостью при пониженном энергопотреблении.

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В январе на CES 2020 в Лас-Вегасе компания Corsair сделала следующий шаг – была представлена «Концепция Орион» в виде компьютерного корпуса со стенками из закаленного стекла, в которое буквально вживлены многочисленные светодиоды.

За основу был взят корпус Corsair iCUE 465X с панелями из закаленного стекла сбоку и спереди. Для усиления визуального эффекта на выставочном стенде был снят передний пылевой фильтр.

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Эффект, которого Corsair добился с помощью светодиодного освещения, встроенного в закаленное стекло Concept Orion, действительно хорош - это интенсивный и отчетливый свет, при том, что светодиоды отлично скрыты. Это стало возможным благодаря использованию технологии Capellix, ранее уже опробованной в других продуктах Corsair, таких как память Corsair Dominator Platinum RGB и беспроводная клавиатура Corsair K57 RGB.

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Для создания этой системы освещения Corsair использовала полностью прозрачные полосы, которые в сумме насчитывают 150 светодиодов Capellix, равномерно распределенных по каждой части корпуса из закаленного стекла. Пленка в форме полос наносится на заднюю часть стеклянной панели, чтобы зафиксировать светодиоды. При ближайшем рассмотрении можно разглядеть точные следы цепи, которая подаёт питание на светодиоды. Схема взаимодействует с Light Node Pro или Commander Pro при полной совместимости с фирменным программным обеспечением Corsair iCUE, что означает возможность индивидуального управления каждым из этих 150 диодов. Подсветка стекла Concept Orion может быть полностью сконфигурирована с помощью 16,8 миллионов опций цветовой настройки RGB с помощью iCUE для синхронизации с другими компонентами Corsair RGB в системе.

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Кроме того, сейчас Corsair активно работает с Asus, с целью интегрировать iCUE в материнские платы Asus уже в кратчайшие сроки.

Система освещения такого типа будет очень полезна, когда речь заходит о персонализации нашего ПК, а также о том, чтобы насладиться более захватывающим игровым процессом.

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Пока это всего лишь концепт, Corsair не планирует ставить его на конвейер в ближайшее время. Причина в высокой стоимости, около 100 фунтов стерлингов. Сумма может быть привлекательной для пользователя с высоким бюджетом, но это несколько отстает от возможностей массового пользователя.

Все эксперты, увидевшие Concept Orion на CES 2020, проявили изрядный интерес к данному новшеству. А некоторым специалистам даже захотелось пошутить, что «Corsair Orion повысит количество инфарктов и суицидов у олд-скульных оверклокеров», а также «Corsair создал свой концепт, воспользовавшись тем, что Kyle Bitwit забыл запатентовать своё ноу-хау».



