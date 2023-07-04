Китайская компания выпустила новый планшет со старым процессором.

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Есть два способа сделать бюджетный планшет с операционной системой Windows: использовать дешевые компоненты текущего поколения или собрать планшет из старых деталей.

Китайский производитель персональных компьютеров Chuwi время от времени прибегал к обоим методам, но в новейшем планшете компании используется второй подход. Новый Chuwi UBook X (2023 г.) — это 12-дюймовый планшет на базе Windows с поддержкой дополнительной клавиатуры и цифровых стилусов. И он оснащен 7-ваттным 4-ядерным 8-потоковым процессором Intel Core i5-1210Y, который поступил в продажу в далеком 2019 году. Цена планшета составляет 440 долларов за модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, но в настоящее время он продается за $359.

Это цена только за планшет, но за комплект, включающий съемную клавиатуру и чувствительное к давлению перо, придется заплатить ещё 40 долларов.

Chuwi UBook X оснащен ЖК-дисплеем IPS LCD с разрешением 2160 x 1440 пикселей, соотношением сторон 3:2 и яркостью до 340 нит, батареей на 38 Вт*ч и корпусом из магниевого сплава и поликарбоната с размерами 292 x 208 x 9 мм и весит 810 граммов.

Он поддерживает WiFi 5 и Bluetooth 5.0 и имеет набор портов, который включает:

1 х USB Type-C (для зарядки и передачи данных)

1 х USB 3.0 Type-A

1 х микроHDMI

1 х 3,5 мм аудио

1 х устройство чтения карт памяти microSD

Другие функции включают 5-мегапиксельную заднюю и 2-мегапиксельную фронтальную камеры и стереодинамики мощностью 0,8 Вт. Планшет поставляется с блоком питания 12В/2А.

Съемная клавиатура может быть подключена к нижней части планшета с помощью набора пружинных штифтов, а UBook X имеет встроенную подставку, которая позволяет расположить планшет под углом до 145 градусов.

Между тем, дополнительное перо представляет собой стилус Chuwi HiPen H7 с поддержкой до 4096 уровней чувствительности к давлению.

Если у планшета и есть слабое место, то, вероятно, это процессор, который технически относится к линейке мобильных устройств Intel 10-го поколения, но вместо того, чтобы быть частью семейства Comet Lake компании, чип Core i5-1210Y представляет собой процессор Amber Lake. Процессор Y основан на той же архитектуре, что и более старые Core m3-8100Y и Core i5-8200Y, но с большим количеством ядер, большим объемом кэш-памяти и более высокими максимальными частотами.

Chuwi, вероятно, могла бы обеспечить аналогичную производительность с процессором Intel N100 текущего поколения на базе архитектуры Alder Lake-N или значительно лучшую производительность с чипом Alder Lake-N более высокого уровня, таким как Intel Core i3-N305.

Использование более нового чипа также позволило бы компании включить более быструю память: чипы Alder Lake-N поддерживают память LPDDR5-4800, а UBook X (2023) использует более старую и медленную оперативную память LPDDR3-1866.

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