Чтобы охлаждать кристалл процессора напрямую, сначала придется удалить защитную крышку (IHS).

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Прямое охлаждение кристалла процессора всегда было заветной мечтой многих компьютерных энтузиастов. Если удалить защитную "крышку" процессора (IHS), холодная пластина системы охлаждения сможет непосредственно контактировать с кристаллом (или кристаллами) процессора, что позволит значительно повысить эффективность охлаждения. Конечно, чтобы добиться этого, необходимо сначала удалить IHS с процессора, что аннулирует вашу гарантию и может легко превратить чип в бесполезный кусок кремния. При снятии защитной крышки с процессора всегда возникали проблемы с выравниванием кулера, поскольку они спроектированы с учетом высоты по оси z, которую задумал производитель. Чтобы решить эту проблему, компания Noctua создала набор готовых проставок, которые позволяют многим кулерам Noctua работать с процессорами AMD Ryzen AM5 на которых удалены крышки IHS. Новое оборудование было разработано в сотрудничестве с известным оверклокером Романом «der8auer» Хартунгом.

Проставки Noctua NM-DD1 находятся под крепежными скобами радиатора. Без IHS штатный кулер раздавил бы кристаллы, если бы он был затянут до упора, поэтому проставки добавляют 3,7 мм к высоте и обеспечивают превосходный тепловой контакт без разрушения кристалла. Также используются новые винты, которые длиннее стандартных, поскольку они учитывают недостающую IHS. Вам придется отдельно приобрести комплект для снятия защитной крышки, в который входит инструмент для снятия проставок, рамка процессора и термопасту из жидкого металла. Noctua заверяет, что с проставками, используемыми на процессоре без защитной крышки, ее клиенты могут ожидать, что температура процессора упадет на 10-15°C, что больше, чем вы когда-либо видели даже при самом амбициозном обновлении кулера.

Noctua смело идет туда, куда не ступала ни одна компания-производитель кулеров, благодаря проставкам для прямого охлаждения.

В дополнение к новым проставкам Noctua также продает смещенный монтажный комплект для кулеров AM5, который можно использовать с комплектом для прямого монтажа. Смещенные комплекты перемещают радиатор на 7 мм к югу от IHS, оказывая наибольшее давление непосредственно на основную ПЗС, что может улучшить температуру примерно на 2°C. По данным Hot Hardware, генеральный директор компании утверждает, что при использовании как смещенных, так и прямых наборов, температура снижается на 20°C.

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Noctua продает комплект для охлаждения кристалла напрямую по очень низкой цене, всего за 4,9 евро. Если это выходит за рамки вашего бюджета и у вас есть 3D-принтер, компания сделала схемы доступными для всех, кто может сделать их дома. Вам все равно потребуется приобрести четыре винта M3x12 (для NM-DDS1) или один винт M4x10 (для NM-DDS2), оба из которых входят в комплект от Noctua. Компания предупреждает о том, что если вы попытаетесь охлаждать кристалл без проставок, вы должны быть готовы к тому, что процессор может погибнуть из-за неравномерного давления. Такой комплект проставок резко снижает вероятность катастрофы. Но все же будьте осторожны, если вы решитесь на это.