Информатор рассказал, что правительство США десятилетиями собирало как части, так и целые корабли.

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Новый сенсационный репортаж содержит показания бывшего офицера разведки, который впервые заявил, что США долгие годы фиксируют и даже находят потерпевшие крушение инопланетные корабли, которые хранят где-то в секретном месте, подобно сюжету фильма "День независимости". Информатор заявил, что американское правительство в настоящее время владеет как остатками инопланетных кораблей, так и полностью неповрежденными летательными объектами. Неудивительно, что Министерство обороны США отрицает эти заявления.

Информатора зовут Дэвид Груш, и это не какой-то сумасшедший пациент психиатрической больницы. По данным The Guardian, он проработал в ВВС 14 лет и руководил расследованием UAP в государственном агентстве. UAP или неопознанные воздушные явления, — это новый термин для обозначения НЛО. Он подробно рассказал изданию The Debrief о своем опыте на службе и заявил, что правительство собрало как «целые, так и частично целые космические корабли». Кроме того, Груш сказал, что материалы, собранные правительством, имели ранее неизвестные конструкции, заявив, что они указывают на инопланетный разум и довольно развитый.





Дэвид утверждает, что ранее он представил некоторые из этих материалов в Конгресс, после чего против него были приняты ответные меры, хотя никаких подробностей не приводится. Все это привело к тому, что в апреле он завершил свою государственную службу и теперь рассказывает о своем опыте. Он основывает свои утверждения на основе изученных космических кораблей и лабораторных исследованиях. Стоит добавить, что его слова подтвердил действующий сотрудник разведки США Джонатан Грей. "Инопланетный разум существует", - сказал он.

В ответ на эти громкие заявления представитель Министерства обороны опроверг информацию о том, что подобные случаи обнаружения имели место в прошлом или настоящем. В электронном письме Fox News официальный представитель Пентагона по имени Сьюзан Гоф заявила: «На данный момент мы не нашли никакой информации о том, что говорят Дэвид Груш и Джонатан Грей».

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Как сообщается, на этой неделе Груш подал жалобу в Конгресс, но пока умалчивает о мести правительства в связи с продолжающимся расследованием. Однако суть его жалобы заключается в том, что правительство скрывает информацию о UAP в различных агентствах и хранит материалы под грифом "секретно".