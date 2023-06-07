Новый слайд дорожной карты от AMD содержит несколько интересных деталей о будущих процессорах и GPU.

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AMD обновила свою дорожную карту, которая теперь имеет много интересной информации об интеграции архитектуры графического процессора RDNDA. В новом документе, представленном AMD, наиболее заметным является то, что "красная команда" увеличила срок эксплуатации сокета AM5 на 1 год, доведя его до 2026 года. Компания также анонсировала более мощные интегрированные графические процессоры для своих будущих чипов, что свидетельствует о готовности AMD дать бой Intel в этой сфере.

Как сообщается, новый документ AMD показала на недавней веб-трансляции Meet the Expert. Обновленная дорожная карта подтверждает, что будущие процессоры на архитектуре Zen 5 будут называться Ryzen 8000, а появятся они должны в 2024 году. Но самое важное в дорожной карте, это то, что сокет АМ5 будет использоваться 4 года, что должно обрадовать фанатов AMD. Когда появился новый сокет AM5, компания AMD, казалось, ещё не определились, как долго он будет поддерживаться и немного позже сообщила, что срок службы где-то «2025+». Четыре года это конечно не так долго, как у сокета АМ4 с его шестилетним сроком службы, но это лучше, чем у Intel c двумя годами для последней архитектуры.

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Еще более интересным является то, что новый документ подтверждает, что в 2023 году AMD добавит графические процессоры RDNA 3 к процессорам Zen 4. Текущая серия 7000 имеет графические процессоры RDNA 2. Также известно, что в мобильных чипах RDNA 3 используется только в APU Phoenix. Это изменится в этом году, так как компания планирует обновление в середине цикла для Zen 4 с обновленными графическими процессорами и, возможно, повышением тактовой частоты по всем направлениям.

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Компания также продолжит эту стратегию для Zen 5, добавив в архитектуру то, что она называет графическими процессорами RDNA 3.5. Как отмечает Videocardz, она планировала выпустить APU следующего поколения под названием Strix Point для ноутбуков, и теперь эти же функции, похоже, появятся и на настольных ПК в 2024 году. Мы пока мало что знаем о Zen 5, кроме того, что он, вероятно, продолжит предлагать 16-ядерный, 32-поточный флагманский процессор с TDP 170 Вт, но сделанный на более современном узле, чем те, которые используют 5-нм техпроцесс TSMC. Похоже, что AMD перейдет на TSMC N4 или даже N3 для модернизации Zen 4 в 2023 году и Zen 5 в 2024 году.