Этот бункер считается крупнейшим испытательным полигоном печально известного Отряда 731 Императорской Японии.

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Археологи нашли тайный бункер японских военных, где проводились опыты над пленными во времена Ⅱ мировой. Китайцы назвали его “бункером ужасов”, где японские солдаты из 731 отряда испытывали над пленными биологическое и химическое оружие в период японской оккупации с 1931 по 1945 годы. Бункер расположен недалеко от города Анда, который находится на востоке Китая.

731 отряд был основан в 1931 году как японская служба гражданского здравоохранения, но вскоре они перешли к проведению экспериментов с биологическим и химическим оружием, используя в качестве жертв китайцев, корейцев, русских и американцев. Этот отряд занимался самым большим японским центром по разработке бактериологического оружия. Согласно оценкам историков, до 12 тысяч человек, включая детей и женщин, погибли от опытов этого японского отряда. Японские ученые и солдаты испытывали над пленными новые гранаты, бактериальные бомбы, огнеметы и химическое оружие. Женщин и детей запихивали внутрь вращающихся центрифуг, кололи им кровь инфицированных животных, облучали длительное время рентгеном, проводили живосечение без наркоза и держали в камерах с низким давлением, пока у людей не лопались глазные яблоки.

Суд над участниками отряда 731.

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Почему это важно? Обнаруженный бункер напоминает о темной главе истории Японии и Китая, которая до сих пор вызывает напряжение между двумя странами. Япония никогда не признала свою ответственность за зверства отряда 731 и не извинилась перед жертвами. Большинство участников отряда 731 избежали наказания после войны, так как США предоставили им иммунитет в обмен на данные по бактериологическому оружию. СССР, однако, судил несколько захваченных работников отряда 731 (фото выше). Большая часть этой бесчеловечной истории была неизвестна японской общественности, но в 1993 году в Японии открылась частная выставка об отряде 731, которая длилась восемнадцать месяцев.