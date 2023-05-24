Это первый в мире OLED-дисплей, который измеряет частоту сердечных сокращений пользователя и отпечатков пальцев в любом месте экрана.

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Международная выставка SID Display Week является идеальным местом для демонстрации новых технологий в области дисплеев, и в этом году Samsung Display подготовила очень полезные функции. Южнокорейская дочерняя компания Samsung по производству экранов в понедельник похвасталась новым ОLЕD-дисплей со встроенным датчиком сердечно-сосудистой системы и датчиком отпечатка пальца, которые позволяют считывать все показания на любом участке экрана.

Большинство устройств имеют специально отведенные места для датчиков, то есть для получения показаний необходимо коснуться или приложить палец к определенной части устройства. Эти датчики обычно состоят из собственного модуля и размещаются под панелью дисплея, создавая иллюзию того, что датчики встроены в экран. Новый “сенсорный OLED-дисплей” от Samsung Display воплотил эту иллюзию в реальность. Внедрив светочувствительный органический фотодиод в новый дисплей, новая технология позволяет пользователям сканировать свои отпечатки пальцев, отслеживать состояние здоровья сердца на любом участке дисплея и даже считывать оба показателя одновременно.

Демонстрация новой технологии.

Samsung Display утверждает, что для точного измерения артериального давления требуются обе руки. (Поскольку компании-производители оборудования не являются абсолютным авторитетом в области медицины, вам будет приятно узнать, что Всемирная кардиологическая ассоциация рекомендует делать то же самое). Вместо того чтобы измерять давление сначала на одной руке, а затем на другой, Sensor OLED позволяет пользователю поместить на дисплей пальцы правой и левой руки. Затем запатентованный датчик будет считывать показания с всех пальцев одновременно. В Samsung Display говорят, что датчик также поможет измерить частоту сердцебиений человека, а также уровень стресса, хотя неясно, какие именно биометрические данные он использует для последнего измерения.

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Пока неизвестно, когда новая технология, представленная на конференции, появится в новых устройствах компании Samsung, но можно предположить, что если Sensor OLED действительно будет точно определять давление и сердечные сокращения, то он появится сначала в новых смартфонах. Компания также продемонстрировала и другие технологии, явно связанные со смартфонами: новый дисплей "FlexIn&Out", который можно складывать в обе стороны на 360 градусов, создавая потенциал для еще более гибкого Samsung Galaxy Z Fold или Galaxy Z Flip. Samsung также представила свой сворачивающийся дисплей в форме свитка под названием “Rollable Flex”, а также 77-дюймовый QD-OLED телевизор и два настольных монитора QD-OLED.