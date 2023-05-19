Электроскутер Honda EM1 e: представлен в Европе. Он развивает максимальную скорость 45 км/ч и может проехать до 48 км без подзарядки. Кроме того, у скутера есть цифровая приборная панель, зарядный порт USB-A и 3-литровый отсек для хранения вещей под сиденьем.

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Honda представила в Европе свой новый электрический скутер EM1 e. Он был анонсирован ещё в сентябре прошлого года и теперь станет первым двухколесным электроскутером бренда, который появится на континенте. EM1 или Electric Moped 1, оснащен трехфазным бесщеточным внутриколесным электродвигателем с номинальной мощностью 0,58 кВт и пиковой 1,7 кВт. Электродвигатель развивает максимальную скорость 45 километров в час и обеспечивает крутящий момент до 90 Нм.

EM1 оснащен съемным 50-вольтовым аккумулятором Honda Mobile Power Pack e:, обеспечивающим запас хода до 41,3 км в обычном режиме или 48 км в режиме ECON. Аккумулятор можно заряжать до 2500 раз, при этом за 2,7 часа батарея заряжается с 25 до 75%; полная зарядка занимает около шести часов. Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда батареи, а скутер потребляет 47 Втч/км. Цифровая приборная панель показывает такую информацию, как оставшийся заряд батареи, и вы можете заряжать телефон через порт USB-A.

Кроме того, под сиденьем можно найти отсек для хранения объемом 3 л. Скутер имеет стальную каркасную раму с 31-миллиметровой телескопической вилкой, двойными амортизаторами, а также дисковыми передними и задними барабанными тормозами. EM1 будет доступен в трех цветах: белый, серебристый и черный. Стоимость и дата выхода электроскутера Honda EM1 e: еще не объявлены. Honda предложит варианты аренды, проката или подписки, предоставляя клиента возможность на время пересесть со своих автомобилей на новый удобный электроскутер.

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