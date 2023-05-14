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Ученым удалось расшифровать некоторые звуки и крики шимпанзе
Возможно, наши далекие предки также общались друг с другом жестами и звуками, которые постепенно стали более сложными и структурированными.
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Ученые еще на один шаг приблизились к расшифровке языков, на которых общаются такие животные, как шимпанзе. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature, у шимпанзе есть особые слова или звуки, которые можно сравнить с человеческими фразами, и они даже могут быть объединены в "синтаксические структуры", создавая уникальный язык шимпанзе.

Исследование началось после получения неофициальных данных о том, что шимпанзе могут комбинировать различные крики или звуки при встрече с определенными существами, например, змеями. Чтобы проверить эти данные, ученые подкинули им реалистичных резиновых змей, а затем записали, как шимпанзе реагировали на их появление. Согласно исследованию, шимпанзе издавали различные «тревожные звуки» и запомнившийся крик «ваа-лай» при встрече со змеями.

Основываясь на наблюдениях, сделанных учеными, у шимпанзе есть свой собственный язык и даже свои «слова» для таких ситуаций, как неожиданность/опасность и даже "иди скорее". Когда они видят змею, шимпанзе сочетают эти звуки вместе, что, по мнению исследователей, означает удивление и призыв к другим шимпанзе помочь кричащему в беде.

Это исследование демонстрирует насколько общение животных может быть похоже на общение людей. Кроме того, ученые пришли к выводу, что «композиционные структуры присущи не только человеку разумному», и похоже, что «когнитивные строительные блоки, облегчающие синтаксис, могли присутствовать у нашего общего предка с шимпанзе».

Вполне возможно, что язык, используемый шимпанзе, является своего рода предшественником того, как развился сам человеческий язык. По крайней мере, именно такое предположение высказывают исследователи. Язык всегда был чем-то, что люди считали особенным для себя, потому что они могли комбинировать различные слова и звуки, чтобы обозначать разные вещи.

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Но благодаря новому исследованию, основные положения о том, как развивался и даже зарождался человеческий язык, могут перевернуть все представления ученых о человеческом диалекте и помочь еще больше укрепить связь между эволюцией людей и таких животных, как шимпанзе.

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#наука и изобретения #наука #исследование #шимпанзе #язык животных
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