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Motorola, известная своими смартфонами и гаджетами, вошла на рынок телевизоров с новой серией Motorola Envision TV. Это современные смарт-телевизоры, которые предлагаются с разными размерами и разрешениями дисплеев, работающие на оболочке Android 11. Цены на эти телевизоры начинаются всего от 120 долларов, что делает их очень привлекательными для покупателей.
Motorola Envision TV разработаны в четырех вариантах: 32 дюйма с поддержкой HD-контента, 43 дюйма с FHD или 4K-разрешением, а также 55 дюймовая версия, которая имеет 4K-разрешение. Дисплеи имеют высокую яркость (330 или 270 кд/м2 в зависимости от модели) и широкие углы обзора. Бюджетные телевизоры имеют следующую начинку: четырехъядерный процессор MediaTek, 1 или 2 ГБ оперативки и 8 Гигабайт встроенной памяти. Также есть Wi-Fi, Bluetooth, 3 порта - HDMI, 2 порта - USB и 1 порт Ethernet для подключения к интернету и другим устройствам.
Как было указано выше, Motorola Envision TV имеют операционную систему Android TV 11, которая предоставляет доступ к множеству приложений и сервисов из Google Play Store, таких как YouTube, Netflix, Amazon Prime Video и других. Также есть встроенный голосовой помощник Google Assistant, который позволяет управлять телевизором и другими смарт-устройствами голосом. Кроме того, телевизоры поддерживают технологию Chromecast, которая позволяет передавать контент с мобильных устройств на большой экран.
Исходя из всего перечисленного, Motorola Envision TV — это отличный выбор для тех, кто хочет получить современный умный телевизор по доступной цене. Эти телевизоры обеспечат высокое качество изображения и звука, а также удобство использования благодаря Android TV 11 и Google Assistant. Motorola Envision TV уже доступны для покупки в Индии через онлайн-платформу Flipkart.