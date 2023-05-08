Самая дешевая модель стоит 120 долларов, а топовый вариант предлагается за 390 долларов.

реклама

Motorola, известная своими смартфонами и гаджетами, вошла на рынок телевизоров с новой серией Motorola Envision TV. Это современные смарт-телевизоры, которые предлагаются с разными размерами и разрешениями дисплеев, работающие на оболочке Android 11. Цены на эти телевизоры начинаются всего от 120 долларов, что делает их очень привлекательными для покупателей.

Motorola Envision TV разработаны в четырех вариантах: 32 дюйма с поддержкой HD-контента, 43 дюйма с FHD или 4K-разрешением, а также 55 дюймовая версия, которая имеет 4K-разрешение. Дисплеи имеют высокую яркость (330 или 270 кд/м2 в зависимости от модели) и широкие углы обзора. Бюджетные телевизоры имеют следующую начинку: четырехъядерный процессор MediaTek, 1 или 2 ГБ оперативки и 8 Гигабайт встроенной памяти. Также есть Wi-Fi, Bluetooth, 3 порта - HDMI, 2 порта - USB и 1 порт Ethernet для подключения к интернету и другим устройствам.

Как было указано выше, Motorola Envision TV имеют операционную систему Android TV 11, которая предоставляет доступ к множеству приложений и сервисов из Google Play Store, таких как YouTube, Netflix, Amazon Prime Video и других. Также есть встроенный голосовой помощник Google Assistant, который позволяет управлять телевизором и другими смарт-устройствами голосом. Кроме того, телевизоры поддерживают технологию Chromecast, которая позволяет передавать контент с мобильных устройств на большой экран.

рекомендации RX 7900XT подешевела на порядок Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Исходя из всего перечисленного, Motorola Envision TV — это отличный выбор для тех, кто хочет получить современный умный телевизор по доступной цене. Эти телевизоры обеспечат высокое качество изображения и звука, а также удобство использования благодаря Android TV 11 и Google Assistant. Motorola Envision TV уже доступны для покупки в Индии через онлайн-платформу Flipkart.