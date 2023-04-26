Если у вас мощная видеокарта, альтернативой может стать DLSS или FSR 2.

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Фанаты ролевых экшен-игр уже много лет ждут выхода Diablo IV, но появился вопрос - готова ли ваша игровая система к выходу долгожданной игры? Blizzard опубликовала новую порцию информации о том, как будут выглядеть персонажи и снаряжение, а также полный перечень системных требований. Blizzard поделилась не одним, не двумя, не тремя, а четырьмя списками спецификаций, которые охватывают диапазон от базового 720p до 4K со всеми прибамбасами.

Blizzard стремилась сделать Diablo IV играбельной на самых разных системах. Если вас устраивает разрешение 720p и частота 30 кадров в секунду, вам потребуется всего 8 ГБ ОЗУ и Nvidia GTX 660 или AMD Radeon R9 280. Даже если вы не обновляли свою игровую систему с момента выхода Diablo III, вы вполне сможете поиграть в новую часть игры.

Однако проходить новейшие и гиперреалистичные AAA-игры с выключенными визуальными эффектами - не самое приятное занятие. Если вы хотите получить наилучшие впечатления, вам может потребоваться обновить свой ПК. Чтобы играть в Diablo IV в разрешении 4K, компьютеру необходимо 32 ГБ оперативной памяти и видеокарта RTX 3080. Для большинства геймеров по статистике Steam это сложная задача и делает 4K недосягаемым для большинства систем, которые справятся только с Full HD и 2К. Согласно последнему исследованию Steam, большинство компьютерных геймеров по-прежнему используют всего лишь 16 ГБ ОЗУ.





Для тех, кому не хватает памяти, но приобрел себе мощную видеокарту, есть альтернативный вариант. Diablo IV поддерживает DLSS 2, DLSS 3 и FSR 2. Эти технологии на основе искусственного интеллекта могут масштабировать более низкое разрешение до 4K, улучшая производительность и потенциально избавляя вас от необходимости обновления оперативной памяти. Для полной поддержки DLSS 3 вам понадобится одна из последних видеокарт Nvidia RTX 40-й серии, а для FSR 2 требуется AMD Radeon RX 6800 XT или новее.





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Игра выйдет 6 июня на ПК и консолях, и у вас будет возможность протестировать свою систему перед важным днем. С 12 по 14 мая Blizzard проведет бесплатную проверку игровых серверов. Вы сможете бесплатно загрузить Diablo IV и сыграть пролог и первый акт во время события. Некоторые этапы прокачки позволят разблокировать постоянные "косметические" предметы, но прогресс вашего персонажа будет стерт в конце теста. Проверка сервера предназначена для того, чтобы помочь разработчикам проверить правильность работы серверной инфраструктуры перед выпуском. Последняя версия игры была обновлена на основе отзывов игроков в предыдущих тестах. Она уже близка к финальному продукту, что делает ее отличным способом проверить ваше оборудование.