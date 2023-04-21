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В жизни большинства пользователей ПК наступает момент, когда они должны принять участие в опасном ритуале, известном как обновление BIOS своего компьютера. В редких случаях эта процедура становится необходимой для работоспособности ПК, чаще это делают, чтобы улучшить производительность, стабильность и безопасность. Но если сделать что-то не так, то это может быть смертельно опасно для вашего ПК и вы можете остаться с кирпичом вместо компьютера.

Тем не менее, это не сложный процесс, и если вы не торопитесь и будете следовать этим инструкциям, все будет в порядке. Проще говоря, вам следует обновлять BIOS только в том случае, если это рекомендует производитель вашей материнской платы или если вы уверены, что аппаратная проблема будет решена с помощью обновления BIOS. Если ни одна из этих двух ситуаций не присутствует, и ваша система стабильна, вам не следует возиться с обновлением BIOS, поскольку у него слишком много недостатков при минимально измеримых преимуществах.

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1. Определите текущую версию BIOS

Существует несколько способов определить, установлена ли на вашем ПК последняя версия BIOS. Во-первых, вам нужно определить, какую версию вы используете в данный момент. Это можно сделать с рабочего стола Windows, запустив CPU-Z. Если вы нажмете вкладку «Материнская плата», она покажет вам текущую версию. Если вы не хотите загружать какое-либо программное обеспечение, просто перезагрузите компьютер, и у вас будет возможность узнать версию BIOS как в процессе перезагрузки, так и в BIOS.

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На главной странице вашего BIOS текущая версия должна отображаться вверху, но это может варьироваться в зависимости от материнской платы.

Чтобы увидеть версию BIOS на экране POST, вам необходимо отключить отображение логотипа производителя материнской платы. Когда вы это сделаете, то вы увидите, что происходит процесс POST, и он покажет вам версию BIOS. Если вы нажмете F2 или клавишу Delete при входе в BIOS, информация должна отображаться на видном месте в верхней части экрана.

2. Выясните, нуждается ли ваш BIOS в обновлении

Теперь, когда вы знаете свою текущую версию BIOS, пришло время посетить веб-сайт производителя вашей материнской платы и посмотреть, что он предлагает для обновления BIOS. Для примера рассмотрим версию 0602 на материнской плате Asus, созданную в сентябре 2022 года. Последняя версия была загружена в конце февраля 2023 года и помечена как 0810, так что, очевидно, с того момента было выпущено несколько версий. Это обновление добавляет только одну функцию в дополнение к функциям предыдущих версий. В последней версии просто сказано: «Улучшает совместимость системы» без дополнительных объяснений.

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BIOS, поставляемый с тестовой материнской платой, сильно устарел, что встречается очень часто.





3. Подготовьте обновление BIOS

Этот простой шаг включает в себя загрузку последней версии на USB-накопитель. Он будет загружен в формате ZIP, поэтому разархивируйте его и удалите затем ZIP-файл, оставив только папку на диске с обновлением BIOS внутри. После этого вам нужно будет вставить его в USB-разъем и перезагрузить компьютер. Несколько раз нажмите клавишу «Del» или F2 после перезагрузки, чтобы войти в BIOS, так как именно здесь происходит весь процесс. Прежде чем продолжить, производитель материнской платы может посоветовать обновить соответствующие файлы. В данном примере, Asus предлагает обновить драйвер Intel ME, который также доступен на странице BIOS.

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На USB-носителе находится новый файл BIOS, готовый к работе.

4. Войдите в BIOS и подготовьте свой компьютер

Этот следующий шаг может варьироваться в зависимости от вашей материнской платы, в данном случае это материнская плата Asus. Сначала вы нажимаете Delete, чтобы войти в BIOS после перезагрузки, затем переходите в меню «Инструменты». Первый вариант — утилита Asus EZ Flash 3, которую мы и будем использовать. После нажатия клавиши Enter все становится немного архаичным.

Вам нужно будет выбрать том USB с файлом BIOS.

Вы увидите список подключенных дисков в левой части экрана, и вам нужно будет выяснить, какой из них является вашим USB-носителем. Обычно он последний в списке, так как был добавлен последним. В данном случае его легко узнать по скудным 8 ГБ емкости. После выбора этого диска вы увидите его содержимое в правой части экрана, и вы должны увидеть там файл BIOS. Выберите его и приготовьтесь задержать дыхание.

5. Обновите БИОС

Здесь вы должны сделать глубокий вдох и действовать осторожно. Все, что вам нужно сделать, это нажать клавишу Enter несколько раз, но если что-то нарушит процесс, это может привести к тому, что ваш компьютер перестанет загружаться, поэтому будьте осторожны. Убедитесь, что кошки и собаки нет в комнате, закройте дверь и действуйте осторожно. Все, что вам нужно сделать, это выбрать обновленный файл BIOS, а затем подтвердить, что вы хотите продолжить обновление.

Выберите Да, и процесс начнется.

После этого вы просто сидите сложа руки, ждете и следите за тем, чтобы ваша кошка не бегала возле вашего компьютера. Кроме того, убедитесь, что вставленный USB-накопитель не поврежден, и оставьте его до завершения процесса. Это займет около 3 минут, плюс-минус минута, так что просто наберитесь терпения.

Это может занять некоторое время, но не нервничайте.

6. Убедитесь, что обновление сработало

После завершения процесса обновления вы можете увидеть страшные сообщения на своем мониторе при перезагрузке, но не паникуйте, если это не ошибка загрузки. Скорее всего вас вернут в BIOS вместо загрузки непосредственно в Windows, где вы увидите новую версию BIOS.

Мы начали с 0602, а теперь у нас 0810!

Проверьте, был ли успешно установлен самый новый файл, изучив главную страницу, где указана ваша версия BIOS. Если это тот, который вы только что установили, все готово. Оттуда вы можете с комфортом просто сохранить и выйти, и вы, наконец, вернетесь в Windows. После того, как вы убедитесь, что ваша система нормально загружается, вам может потребоваться вернуться в BIOS, чтобы внести окончательные изменения.

7. Восстановите предыдущие настройки

После того, как вы обновите BIOS, он сбросит все до оптимизированных значений по умолчанию, поэтому любые изменения, которые вы, возможно, сделали, придется вносить снова. В данном случае компьютер снова включил логотип материнской платы при POST и включил определение скорости вращения вентилятора процессора, что не позволило системе загрузиться. Пришлось отключить эту функцию, потому что по какой-то причине она не определяла, что вентилятор процессора работает, а она не позволит вам загрузиться, не обеспечив охлаждение процессора.

После обновления BIOS все вернется к значениям по умолчанию, поэтому вы можете столкнуться с такой ошибкой.

Как только все настройки были возвращены в прежнее состояние, Windows снова загрузилась.

Вот и все — можете себя похвалить за хорошо проделанную работу.