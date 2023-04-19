Новый чип может обойтись Microsoft примерно в 100 миллионов долларов и сократить расходы компании на столько же или даже больше.

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Microsoft вложила миллиарды долларов в программное обеспечение для искусственного интеллекта, создав инфраструктуру виртуальных машин Azure и внедрив ChatGPT в такие продукты, как Bing и SwiftKey. В 2019 году появились сообщения о том, что Microsoft переходит на аппаратное обеспечение для искусственного интеллекта, разрабатывая чип, специально созданный для эффективной работы искусственного интеллекта. Как сообщает The Information, инженерные образцы нового чипа под кодовым названием Athena были разосланы некоторым сотрудникам Microsoft и OpenAI.

Согласно отчету, Athena будут производиться на 5-нанометровом техпроцессе TSMC, по крайней мере, для своей первой версии. В настоящее время 5-нм техпроцесс является основным узлом для многих, если не большинства, высокопроизводительных кремниевых производств. И AMD, и Apple используют 5-нм техпроцесс TSMC. Но согласно The Information, дорожная карта Athena включает «несколько поколений», которые могут включать в себя предстоящий 3-нм техпроцесс TSMC.

Собственный кремний, такой как блоки тензорной обработки (TPU) Google или Graviton 3 от Amazon, поможет Microsoft сократить расходы. Сообщается, что Athena обойдется Microsoft примерно в 100 миллионов долларов. В настоящее время Nvidia владеет львиной долей рынка графических процессоров, а Microsoft уже широко использует оборудование Nvidia в своих серверных центрах Azure. Дилан Патель из исследовательской фирмы SemiAnalysis сказал The Information: «Athena, если она будет конкурентоспособной, может снизить стоимость чипа на треть по сравнению с предложениями Nvidia».

Окно Microsoft Bing.

Заявление Microsoft о том, что разработка чипов с искусственным интеллектом переносится в собственную компанию, является еще одним свидетельством долгосрочного сдвига в производстве чипов. На протяжении десятилетий такие компании, как Microsoft и Google, брали аппаратные решения, созданные AMD, Intel и Nvidia. Это по-прежнему характерно для большинства компаний, но крупнейшие игроки, такие как Apple, Microsoft и Google, теперь разрабатывают по крайней мере по одному собственному продукту, а не зависят исключительно от компаний, производящих GPU или CPU, для продвижения рынка вперед.

Вертикально интегрированный аппаратно-программный дизайн также может помочь Microsoft повысить производительность своего кода. Несмотря на давнее сотрудничество между компаниями, кремниевый дизайн Nvidia и новый поисковик Microsoft идеально не совпадают. Поддержка работоспособности ChatGPT обходится дорого — около 700 000 долларов в день. Пател подсчитал, что каждый запрос ChatGPT обходится Microsoft примерно в 0,36 доллара. Специально созданный кремний может сократить расходы Microsoft примерно на 84 миллиона долларов, что сведет на нет почти все затраты на запуск Athena.

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Собственные чипы для обработки искусственного интеллекта, но на данном этапе не станут концом сотрудничества Microsoft с Nvidia. Microsoft не перестанет использовать оборудование Nvidia для проектов искусственного интеллекта. Две компании сотрудничают над суперкомпьютером нового поколения с искусственным интеллектом, который объединит виртуальные машины Microsoft Azure с «десятками тысяч» графических процессоров Nvidia A100 и H100.