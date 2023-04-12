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Инсайдеры сообщили, что новый 15" MacBook Air от Apple будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC
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О 15-дюймовом MacBook Air от Apple ходят слухи уже давно, но остается вопрос о том, каким чипом он будет оснащен. Как мы все знаем, чипы M2 второго поколения появились в обновленном 13-дюймовом MacBook Air в 2022 году, но они предложили лишь скромное улучшение производительности по сравнению с их предшественниками M1. Это произошло потому, что Apple использовала 5-нм техпроцесс TSMC для M1 и 4-нм техпроцесс для M2, который является лишь усовершенствованной версией исходного производственного процесса. Теперь Apple, похоже, собралась использовать совершенно новый 3-нм узел TSMC для новейшего Air, и она даже может использовать версию N3E второго поколения для еще большей производительности.

Первоначально ходили слухи, что Apple представит 15-дюймовый MacBook Air на «весеннем мероприятии компании». Этого не произошло, потому что сейчас весна, а Apple только недавно объявила о своем мероприятии для разработчиков в июне под названием WWDC. Поскольку Apple обычно любит выпускать все новые устройства перед аудиторией, похоже, что Apple представит MacBook Air этим летом. Apple, возможно, также ждала, пока TSMC не устранит недостатки в своем 3-нанометровом узле, производство которого началось в конце 2022 года.

Дорожная карта TSMC показывает, что N3 и N3E, вероятно, будут единственными процессами, которые она будет использовать в 2023 году, прежде чем перейти к N3P и N3X.

Инсайдеры сообщают, что TSMC сейчас работает над первой партией 3-нм чипов, получивших название N3, и, вероятно, они войдут в телефоны iPhone 15 Pro в виде A17 Bionic. Apple уже забронировала эту производственную линию, поэтому она станет первой технологической компанией, которая запустит 3-нм продукт для потребителей. Сообщается, что у TSMC не так много клиентов, которые спрашивали о N3, потому что это первый запуск компанией нового процесса, а также это дорого, учитывая его эксклюзивный характер. Чтобы исправить это, 3-нм процесс второго поколения компании называется N3E, он будет менее плотным, чем N3, и предлагать более простую конструкцию. Это должно позволить ценам быть более разумными. Сообщалось, что N3 будет иметь 25-слойную конструкцию, а N3E — всего 19.

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В China Times сообщается, что Apple выбрала узел N3E для 15-дюймового MacBook Air с совершенно новым чипом M3. Версия MacBook Air M2 была выпущена в июне 2022 года, поэтому неясно, объявит ли Apple также версии M3. Но это кажется маловероятным, учитывая, насколько они новые. Apple только в январе добавила M2 Pro и Max в свои обновленные MacBook Pro, поэтому переход на M3 так быстро кажется нереальным.

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#apple #tsmc #macbook air #3-нм техпроцесс
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