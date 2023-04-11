По словам инсайдеров, 3-нм пластины TSMC стоят на 25% дороже, чем 5-нм пластины, что приведет к повышению цен на графические процессоры следующего поколения.

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Учитывая двухлетний график выпуска новых видеокарт, архитектура Nvidia Blackwell должна появиться в конце 2024 года. Несмотря на эти сроки, источники внутри Nvidia уже рассказали, что она сможет предложить требовательным геймерам. Самое интересное заключается в том, что Nvidia, скорее всего, будет придерживаться монолитного кристалла для графических процессоров 5000-й серии вместо перехода на дизайн чипсета, аналогичный серии AMD 7900. Также источники заявили, что учитывая низкую производительность и проблемы с первыми графическими процессорами AMD на базе чипсетов, они не заинтересованы в том, чтобы идти по этому пути, по крайней мере, на данный момент. Однако Nvidia, скорее всего, будет использовать чиплеты в будущих графических процессорах HPC.

Ютуберы Moor's Law is Dead и RedGamingTech утверждают, что они пообщались с сотрудниками Nvidia и им есть что рассказать. Хорошей новостью является то, что Blackwell как и Ada Lovelace совершит "квантовый скачок вперед" для Nvidia, поскольку она перейдет от 4/5-нм техпроцесса TSMC к широко разрекламированному 3-нм узлу. Это может позволить им повысить производительность в 2-2,6 раза по сравнению с текущими графическими процессорами даже при монолитной конструкции. Ожидается, что флагман GB102 будет предлагать всего 144 блока SM, как и AD102. Таким образом, прогресс будет достигнут не за счет увеличения кристалла, а за счет нового, более эффективного дизайна.

Архитектура Nvidia Blackwell будет следовать той же схеме, что и Ampere-to-Ada, с двукратным повышением производительности и упором на трассировку лучей.

Серия RTX 5000 будет похожа на предыдущие поколения в том смысле, что для центров обработки данных будет выпущен монстр-флагманский чип с названием GB100, который будет урезан для геймеров до GB102, GB104 и т.д. Ожидается, что они будут предлагать похожие характеристики на текущую топовую платформу, но с изменением памяти на GDDR7 на шине памяти 384 бита. Это также будет первый графический процессор PCIe Gen 5 с тактовой частотой в диапазоне 3 ГГц для потребительских видеокарт. Nvidia сосредоточится на трассировке лучей и путей для этой серии, где в настоящее время она имеет значительное преимущество перед AMD. Частью нового подхода также является технология шумоподавления для Blackwell, которая может стать отдельным блоком на кристалле, новым набором инструкций или новой функциональностью тензорного ядра.

Самым большим недостатком монолитного подхода Nvidia к Blackwell будет стоимость, поскольку 3-нм пластины предположительно на 25% дороже, чем 5-нм. Несмотря на это, компания, как сообщается, не беспокоится об этом из-за потенциала производительности. По словам сотрудников Nvidia, компания не против переплачивать за передовые технологии, как и ее клиенты.

Архитектура Blackwell названа в честь афроамериканского учёного-математика Дэвида Гарольда Блэквелла.

AMD, с другой стороны, больше заботится об экономии денег, что является одной из причин, по которой она в первую очередь использует дизайн чиплета. Это позволяет использовать более дешевые 6-нм кристаллы ввода-вывода и одновременно получать высокую производительность благодаря использованию меньших кристаллов. Площадь 5-нм кристалла TSMC на 7900 XTX составляет 529 мм2 по сравнению с 608 мм у AD102 в RTX 4090.

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Одно из самых спорных утверждений Moor's Law is Dead заключается в том, что когда Nvidia опустится ниже уровня 3 нм, предел сетки позволит использовать кристалл только примерно ~ 400 мм2, что вдвое меньше, чем у ее флагманских продуктов для центров обработки данных. Его источник в Nvidia, как сообщается, сказал ему, что к тому времени компания сосредоточится на искусственном интеллекте, а не на игровом бизнесе и вероятно прекратит производство графических процессоров x90, выбрав карты x80 и ниже, чтобы конкурировать с AMD. Это произойдет через много лет, примерно в 2026 году, так что кто знает, что ждет нас в будущем. Но это интересная идея для размышления.