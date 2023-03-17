Световой меч выглядит практически так же, как оружие в фильмах и сериалах вселенной «Звездных войн».

реклама

Новые технологии, которые делают нашу жизнь лучше и эффективнее, — это здорово, но иногда приятно увидеть что-то, у чего нет другой цели, кроме как чертовски круто выглядеть. Компания Disney потратила последние полвека на то, чтобы сделать свои световые мечи максимально реалистичными и, похоже, ей это удалось.

Председатель правления Disney Parks and Experiences Джош Д'Амаро на прошлой неделе выступил на фестивале South by Southwest, посвященном новейшим технологиям Звездных войн. Он представил робота, созданного по образу главной героини «Зверополиса» Джуди Хоппс, и продемонстрировал Халка в его специальном костюме для путешествий во времени. После этого Д'Амаро представил технологию, которая станет основой всей его презентации: новый реалистичный световой меч Диснея.

Держа рукоять, которую подал ему помощник, Д'Амаро нажал кнопку, и неоновый синий плазменный клинок поднялся вверх с характерным звуковым эффектом. Он размахивал световым мечом, время от времени позируя для фотографов, прежде чем признался, что у него «самая крутая работа в мире».





Новый световой меч Диснея, возможно, не сможет отрезать руку Дарта Вейдера, но это, несомненно, самая «реалистичная» копия, которую видела публика. Разработанное устройство и правда выглядит очень реалистично и не имеет пирамидальную форму, как пластиковые выдвижные световые мечи нашего детства, плазменное лезвие этого светового меча сохраняет постоянную ширину при полном выдвижении. Лезвие достаточно яркое, чтобы вызвать мягкую дифракцию, а звуковые эффекты такие же, как и в фильме. Тем не менее, этот световой меч не лишен недостатков, а именно, он не продается.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Правильно: фанаты «Звездных войн» не могут повесить эту штуку на стену или размахивать им, чтобы произвести впечатление на гостей. Дисней сообщила, что новые световые мечи будут доступны только актерам, которые будут сниматься в новых эпизодах Звездных войн. Похоже, что первые такие устройства появятся в сериале «Мандалорец», а немного позже и в художественных фильмах про джедаев.