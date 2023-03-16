Согласие между политическими партиями связано с изменением менталитета в Евросоюзе.

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Европейцы всех политических убеждений на данный момент объединены в своей поддержке Украины, но это единство может быть «разрушено» инфляцией, миграционной политикой и изменением позиции Америки в отношении вооруженного конфликта, говорится в опросе Европейского Совета по Внешней Политике (ECFR), опубликованном в среду

ECFR собрал данные об общественном мнении из 10 стран континента, включая Великобританию, Испанию, Францию и Италию, которые выявили «удивительное единство и решимость» поддержать Киев в вооруженном конфликте.

Но по мере нарастания экономического давления на континенте и обострения миграционного кризиса, эксперты по внешней политике говорят, что этот европейский консенсус может быть «разорван» в ближайшие месяцы.

Вот некоторые ключевые выводы из отчета:

Россия широко рассматривается как «противник» или «соперник» во всех опрошенных европейских странах.

47% респондентов из 10 стран теперь считают Россию «слабой» или «более слабой» по сравнению с началом войны.

Украинское «упорство» и небольшие успехи на поле боя завоевали прежде пессимистично настроенных сторонников.

Каждая европейская страна, кроме Италии, чувствует, что Европейский Союз стал сильнее, чем прежде.

Поддержка от США улучшилась – люди говорят, что они стали сильнее, чем год назад.

Независимо от политической принадлежности, люди считают, что Украина должна вернуть себе все территории по состоянию на 1991 год.

Беспокойство по поводу ядерного оружия уменьшилось, а беспокойство по поводу кризиса стоимости жизни возросло.





По мнению авторов доклада Ивана Крастева и Марка Леонарда, согласие между политическими партиями связано с изменением менталитета. Европейские либералы заново открыли для себя «ценность жесткой силы», в то время как националисты смирились с объединенными европейскими действиями.

Тем не менее, некоторые страны остаются аномалиями. Националистическая партия «Братья Италии» заявила, что, если бы у них был выбор, они предпочли бы скорейшее прекращение войны, даже если это означало бы, что Украине придется уступить территорию. Италия также была одной из немногих стран, которые разделились во мнениях относительно того, стала ли Москва «сильнее» через год после начала СВО на Украине.

Поскольку США продолжают играть ведущую роль в поддержке Киева, большинство стран видят в Вашингтоне «союзника» и «необходимого партнера», особенно в Дании и Великобритании.

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Крастев и Леонард считают, что для того, чтобы общественное мнение ЕС осталось единодушным в отношении Украины, следующие 18 месяцев будут иметь решающее значение. Они рекомендуют европейским правительствам осуществлять политику управления кризисами, связанными с повышением стоимости жизни и беженцами, продолжая помогать Киеву и контролируя напряженность по ту сторону Атлантики.