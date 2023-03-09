НАСА сообщает, что Orion успешно выполнил 161 тестовую задачу, пока он вращался вокруг Луны.

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Это был долгий путь, но НАСА успешно запустила первую лунную миссию «Artemis» в конце прошлого года. Полет, казалось, прошел без сучка и задоринки от старта до выхода на лунную орбиту и возвращения на Землю. Данные, собранные НАСА во время беспилотной миссии, тщательно проверялись в течение последних нескольких месяцев, и теперь агентство может подтвердить, что «Artemis-1» выполнил все поставленные задачи. Команда планирует приступить к работе над Artemis 2 в конце 2024 года.

На разработку ракеты Space Launch System (SLS) ушло намного больше времени, чем первоначально планировалось в НАСА, а стоимость выросла до более чем 23 миллиардов долларов (примерно на 5 миллиардов долларов больше, чем ранние оценки). Согласно отчету космического агентства, ракета SLS летела именно так, как было задумано. Все ее системы оправдали, а в некоторых случаях и превзошли ожидания по производительности. Эта ракета вывела капсулу "Orion" на идеальную орбиту, чтобы доставить ее на Луну.

Orion собрал 155 ГБ данных в течение недельной миссии. НАСА сообщает, что Orion успешно выполнил 161 тестовую задачу, пока он вращался вокруг Луны. Специальный модуль, построенный Европейским космическим агентством, также успешно прошел испытание, генерируя на 20 % больше энергии, чем ожидалось. НАСА планирует повторно использовать некоторые компоненты авионики с Artemis 1 на Artemis 2. Все эти устройства, включая фазированные антенные решетки и приемники GPS, были успешно извлечены и отремонтированы. Эти части теперь загружены в Artemis 2 Orion.

Инженеры также внимательно изучили наземные системы наблюдения, которые включают в себя мобильную пусковую установку и башню, стабилизирующие ракету во время запуска. НАСА сообщила, что пусковая установка получила больше повреждений, чем ожидалось, из-за тяги в 4 миллиона кг/час, но уже ведутся работы по ремонту и укреплению конструкции Artemis 2.

Artemis I Послеполетные проверки теплозащитного экрана.

НАСА все еще рассматривает две незначительные проблемы с Artemis 1, ни одна из которых не угрожает срокам запуска для Artemis 2. Во-первых, теплозащитный экран Ориона (см. Выше) показал признаки неравномерного износа. Команда изучает сам щит, а также данные сотен бортовых датчиков, чтобы понять это явление. Орион также испытал некоторые сбои в системе питания, из-за которых ограничители тока срабатывали сами по себе. Эти детали отвечают за передачу энергии от солнечных панелей к другим системам. Инженеры снова проверяют полетные данные в поисках причины.

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«Artemis-2» может быть запущена уже в ноябре 2024 года. Это будет первая миссия «Артемиды» с экипажем, которая будет выходить на лунную орбиту, но не будет приземляться. Если все пойдет по плану. Artemis 3 доставит первых людей на поверхность Луны более чем за 50 лет.