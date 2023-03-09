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Новая материнская плата Asus имеет все разъемы на задней панели
Серия BTF скрывает все свои разъемы на обратной стороне материнской платы для удобной прокладки кабелей и минималистского внешнего вида.
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С тех пор, как на корпусе персональных компьютеров появилась прозрачная боковая панель, многие геймеры начали прятать провода, чтобы они не мешали обзору. Когда в моду вошла RGB-подсветка, то производители корпусов начали выпускать специальные модели, чтобы максимально скрыть подключаемые провода. Тем не менее, в тесных корпусаx не так просто идеально скрыть кабели. Чтобы решить эту проблему, один известный производитель оборудования разработал специальную материнскую плату, которая упрощает скрытие кабелей. Предыдущие попытки производителей материнских плат обычно так и оставались прототипами, но Asus представила реальный продукт, который скоро можно будет купить. Это материнская плата B-760 на базе Intel со всеми разъемами на задней панели.

Asus даже дала этому новому типу материнских плат прозвище: BTF. Согласно ее веб-сайту, «BTF» означает «Back To (the) Future». Серия BTF скрывает все свои разъемы на обратной стороне материнской платы для удобной прокладки кабелей и минималистского внешнего вида». Плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 представляет собой плату micro-ATX со всеми разъемами для кабелей на задней панели. Сообщается, что там можно подключить вентиляторы CPU / AIO, кабели питания, SATA и передний ввод-вывод:

Обратная сторона материнской платы TUF GAMING B760M-BTF.

Одной из примечательных особенностей является порт SSD M.2 на задней панели. Хотя это кажется частью программы «скрытия проводов», Wccftech отмечает, что это просто из-за небольшой площади материнской платы mATX. На передней панели расположены линии PCIe, два порта M.2, слоты для оперативной памяти, радиатор чипсета и разъем для процессора.

На самом деле это не первая попытка Asus. Еще в октябре компания продемонстрировала аналогичные материнские платы под брендом DIY-APE Revolution. В то время компания пыталась привлечь к своей “революции” таких производителей корпусов, как Lian Li и Cooler Master. Причина очевидна; для этих материнских плат требуется совместимый корпус. Насколько известно, такого еще не существует. Asus таки не показала корпус, который будет поддерживать эту материнскую плату BTF. Все, что Asus сообщила: «Эта материнская плата совместима с определенными моделями корпусов». Спасибо за новости, Asus, но было бы полезно узнать,  с какими из них она совместима.

Для справки, это не первое оборудование, предназначенное для скрытия кабелей ПК. И MSI, и Gigabyte в прошлом демонстрировали похожие проекты. Материнская плата MSI была всего лишь прототипом и, насколько мы помним, так и не вышла на рынок. Однако Gigabyte действительно продавала что-то подобное клиентам. Компания Project Stealth представила собой набор для самостоятельной сборки ПК, скрывающий кабели. Он включал в себя специальную материнскую плату, корпус и видеокарту.

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Теперь, когда Asus выпустила официальный продукт, неясно, присоединятся ли другие компании к этой революции. Эксперты отмечают, что такие материнские платы и специальные корпуса найдут своих покупателей. Кстати, новые блоки питания Shift от Corsair будут хорошо работать с этой материнской платой. В отличие от стандартных блоков питания, его разъемы смещены влево, обращены к панели материнской платы.

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#asus #asus tuf gaming b760m-btf wifi d4 #btf #материнская плата asus
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Необычная ASUS TUF Gaming B760M-BTF WiFi D4 имеет разъемы на нижней части платы
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Что вообще эта новость делает на сайте про разгон железа? Поменяйте главного редактора.
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