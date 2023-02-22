Новый сенсорный экран способен устранить отпечатки пальцев всего за ночь.

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В современных автомобилях сенсорные дисплеи также необходимы, как ремни безопасности и зеркала заднего вида. Автопроизводители все чаще устанавливают сенсорные экраны в базовые модели, поскольку аналоговые интерфейсы уходят в прошлое. Но какими бы производительными и интуитивно понятными ни были сенсорные экраны, у них есть один минус: на экране появляются отпечатки пальцев. И похоже, что General Motors решила эту проблему. 14 февраля компания подала патент на самоочищающийся сенсорный экран, который регулярно стирает отпечатки пальцев, избавляя водителей от необходимости протирать дисплеи вручную.

Все приборные панели с сенсорным экраном включают в себя набор красных, зеленых и синих светодиодов, которые вместе сообщают вам, какая песня играет или где вам нужно развернуться. Но согласно патенту General Motors, новый самоочищающийся дисплей будет включать четвертый тип светодиодов, излучающих фиолетовый свет. Фиолетовый свет невидим для человеческого глаза, так что это не повлияет на визуальное восприятие водителей. Вместо этого он активирует прозрачное фотокаталитическое покрытие, встроенное в прозрачный материал, покрывающий светодиоды. После активации это покрытие подвергнется химической реакции, в ходе которой влага из воздуха разложит органический материал, из которого состоят отпечатки пальцев.

Фиолетовые светодиоды, встроенные в сенсорный экран GM, будут активироваться по расписанию, например, ночью, пока машина припаркована. В патенте GM также упоминается контроллер, который активирует фиолетовые светодиоды по требованию — например, во время дорожного путешествия, когда водитель и человек, едущий на автомобиле, лакомятся жирными закусками и едой из машины.

GM признает в своем патенте, что она не первая разработала фотокаталитические покрытия для сенсорных экранов. Другие бренды ранее включили фотокаталитические покрытия в свои дисплеи, чтобы победить микробы, которые собираются на сенсорном экране. Но для их активации требуется ультрафиолетовый (УФ) свет, а это означает, что они бесполезны в ночное время или в очень пасмурные дни. Встраивая фиолетовые светодиоды в свои дисплеи, GM работает над устранением требований к внешним условиям и позволяет своим водителям стирать отпечатки пальцев со своих дисплеев в любое время.

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На данный момент это всего лишь патент и GM официально ничего не говорила о включении изобретения в свои автомобили. Компании регистрируют патенты на технологии, которые они не используют постоянно, так что вполне возможно, что эти специфические сенсорные экраны со стиранием отпечатков пальцев никогда не появятся в автомобилях Buick, грузовиках GMC или Cadillac. Однако, учитывая повсеместное распространение сенсорных дисплеев, возможно эта технология в конечном итоге попадет в дилерские центры.