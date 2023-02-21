Subway Surfers насчитывает более миллиарда скачиваний в Google Play.

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Сегодня аналитическая платформа для мобильных приложений Sensor Tower опубликовала отчет, в котором говорится, что в январе 2023 года глобальные загрузки мобильных игр в App Store и Google Play составили 5 миллиардов раз, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

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Среди них индийский рынок занял первое место с почти 800 миллионами загрузок, что составляет 15,8% от общего числа загрузок по всему миру; бразильский рынок занял второе место с 8,7% загрузок; третьим был рынок США, на который приходилось 8,1%.

Sensor Tower сообщила, что игра «Subway Surfers (Сабвей Серферс)» была загружена почти 23 миллиона раз, заняв первое место в глобальном списке загрузки мобильных игр в январе. В Индии популярную мобильную игру загрузили больше всего раз, из общего числа это 18,7% загрузок; затем следует китайский рынок iOS, на который приходится 11,5%; и бразильский рынок, на который приходится 7%.

Мобильная игра King's Candy Crush Saga заняла второе место с более чем 21 миллионом загрузок. Индия опять заняла первое место по закачкам, в рейтинге на индийцев приходится 30,7% загрузок; затем рынок США, на который приходится 7,2%; Мексика заняла третье место с 5 %.

Из отчета Sensor Tower стало известно, что остальные игры в пятерке лидеров — это «Roblox», Garena «Free Fire» и EA «FIFA Soccer».

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