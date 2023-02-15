Инсайдер kopite7kimi сообщил, что грядущая настольная RTX 4060 будет использовать печатную плату PG190 с кристаллом AD107.

реклама

Всем известно, что графические процессоры довольно просто отличить: большой чип устанавливается на настольный компьютер, а меньшая версия — на ноутбук. Это то, что Nvidia делала годами и делает до сих пор. Например, ее мобильный чип RTX 4090 — это аналог графического процессора RTX 4080 для настольных ПК, также известный как AD103. Но к тому же, это не полноценный кристалл AD103 по тепловым причинам, потому что он был бы слишком дорогим и массивным. Появилась информация, что Nvidia отказывается от этой стратегии для своих будущих графических процессоров серии x60. Впервые компания будет использовать один и тот же кристалл как в мобильной, так и в настольной версиях RTX 4060. Это может быть хорошей новостью для геймеров на ноутбуках, но плохой новостью для владельцев настольных компьютеров.

Новости о планах Nvidia поступают от надежного источника - печально известного инсайдера @kopite7kimi. Он сообщил, что грядущая настольная RTX 4060 будет использовать печатную плату PG190 с графическим процессором AD107. Мы уже знаем характеристики этого чипа, потому что Nvidia «выпустила» его как мобильную RTX 4060 на выставке CES несколько недель назад. Его характеристики включают 3072 ядра CUDA, 96 блоков наложения текстур и 32 ROP. Он также имеет 96 тензорных ядер и 24 ядра трассировки лучей. Его конфигурация памяти составляет 8 ГБ GDDR6, работающей со скоростью 16 Гбит/с на 128-битной шине. TDP составляет 115 Вт, поэтому можно предположить, что настольная версия будет довольно маленькой.

Очевидно, нам придется дождаться тестов, но эти характеристики отличаются от предыдущих графических процессоров x60 серии. Почти во всех отношениях RTX 4060 будет уступать RTX 3060, которую она заменяет. У нее меньше ядер CUDA, более узкая шина памяти, а также меньшая пропускная способность памяти и гораздо более низкий TDP. Это разные архитектуры, так что производительность будет под вопросом. Однако традиционно существуют определенные спецификации, которые заблокированы для определенных категорий графических процессоров. Например, и RTX 3060, и 2060 имеют 192-битные шины памяти. Вместо этого у RTX 4060 128-битная. Также есть версия RTX 3060 с 12 ГБ памяти, поэтому 8 ГБ 4060 — это еще одно понижение.

Графические процессоры x60 всегда были самыми популярными картами Nvidia из-за их соотношения цены и производительности. Карты x90 и x80 привлекают внимание энтузиастов и блогеров, но карты x60 продаются в больших объемах. В последнем обзоре оборудования Steam карты x60 занимают семь из 10 лучших результатов. Конечно, большая часть их популярности связана с их ценой, но еще неизвестно, сколько будет стоить RTX 4060. Для этого поколения Nvidia повысила цены по всем направлениям. Если цена 4060 выйдет за пределы 499 долларов, это окажет огромное влияние на ее продажи.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

На данный момент Nvidia еще не выпустила RTX 4060. Тем не менее, мобильная версия скоро появится на ноутбуках. Пока неясно, когда Nvidia выпустит настольную версию и за сколько. Будет интересно посмотреть, как она покажет себя по сравнению со своими предшественниками, особенно с RTX 3060.