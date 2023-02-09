Долгосрочная цель компании — выпустить все виды голографических дисплеев как для бизнеса, так и для потребителей.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Aether — детище Light Field Lab, калифорнийской компании по производству дисплеев, специализирующейся на создании красочных 3D-голограмм. В 2021 году Light Field Lab представила SolidLight, систему, которая манипулирует светом для создания красочных голограмм, которые соответствуют движению компьютерного изображения в реальном времени. В среду было объявлено, что компания получила финансирование в размере 50 миллионов долларов. Сейчас Light Field Lab тестирует еще более масштабные вещи: воображаемых персонажей, которые двигаются в соответствии с закулисными человеческими моделями. Ниже можете посмотреть пример новой технологии.

SolidLight опирается на 28-дюймовый модульный дисплей с 2,5 миллиардами пикселей. (Для примера: монитор компьютера с разрешением 4K имеет 8,2 миллиона пикселей.) Этот дисплей отвечает за проецирование волн фотонов, которые рассеиваются в определенной точке, создавая впечатление, будто трехмерный объект парит перед зрителем. Это изображение видно под углом обзора 100 градусов при яркости 200 нит. Как в случае с Aether, так и в случае с исходной технологией SolidLight, панель дисплея находится примерно в 60 см от того места, где появляется голограмма.

Демо-версия SolidLight Chameleon была представлена в 2021 году вместе с самой технологией Aether и представляет собой визуализированное компьютерное изображение. (Light Field Lab заявляет, что ее система работает с Unreal, Unity и Maya, а также с другими 3D-движками). Aether однако, сочетает этот метод с технологией захвата движения, которая преобразует речь и движения скрытого человека в голограмму.

Хотя Aether является демонстрацией некоторых возможностей SolidLight, компания Light Field Lab возлагает большие надежды на эту технологию. Разработчики собираются собрать стены из дисплеев SolidLight Surface, которые будут работать вместе для создания голограмм всего тела, идеально подходящих для тематических парков, рекламы торговых центров и музейных экспонатов.

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Light Field Lab — не единственная компания, продвигающая технологию голограмм. Прошлой осенью Google продемонстрировал Project Starline, трехмерную платформу «телеприсутствия», которая делает виртуальное общение лицом к лицу настолько неотличимым от реальной жизни, что некоторые семьи, проживающие на расстоянии, заплакали. За несколько месяцев до этого НАСА «голопортировало» хирурга на Международную космическую станцию. Хотя это было исключительно проверкой концепции, НАСА надеется использовать свою технологию голопортации для проведения тренировок, семейных конференций и других мероприятий с астронавтами с Земли.