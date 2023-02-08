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Fantoci За пост начислено вознаграждение
Энтузиаст собрал огромную функциональную механическую клавиатуру
Общая стоимость сборки составила около 14 400 долларов.
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В последние годы все больше геймеров переходят на механические клавиатуры, в том числе ютубер Glarses. Несколько лет назад производитель периферийных устройств Razer представил на выставке CES огромную механическую клавиатуру в 64-кратном масштабе и компьютерный энтузиаст влюбился в нее. Когда Razer отказалась продавать клавиатуру, которая до сих пор находится в ее штаб-квартире в Сингапуре, Glarses решил создать свою собственную. Далее последовал долгий и увлекательный проект, который вы можете увидеть на его YouTube-канале.

Glarses планировал построить свою собственную массивную клавиатуру, чтобы покрасоваться на выставке, но из-за пандемии COVID у него оставалась всего неделя на сборку. Сердцем массивного проекта клавиатуры Glarses является Novelkeys Big Switch, тот же компонент, который использовался в сборке Razer. К счастью, эту деталь может купить любой желающий. Эти увеличенные переключатели в 64 раза больше, чем обычные клавиатурные переключатели, производимые Kailh и основаны на фирменном дизайне компании. Это означает, что переключатели Pale Blue, используемые в этой сборке, имеют металлический стержень в корпусе, который щелкает при нажатии и возврате.

Сборка Razer включала RGB-подсветку, которую Glarses проигнорировал. Тем не менее, он превзошел Razer, потому что разобрал и смазал каждый переключатель. Делать это в сборке клавиатуры нормального размера довольно сложно, но делать это с большими переключателями — это совсем другое. Кто разбирал механическую клавиатуру, тот знает как это трудно. Это было только начало проблем. После пайки переключателей (с огромным количеством припоя) Glarses обнаружил, что механические переключатели не работает, поэтому их нужно выпаять. Отпайка обычного переключателя — одна из самых неприятных вещей в мире, поэтому можно только представить, на что это похоже в масштабе х64.


Glarses изготовил алюминиевый корпус, стабилизаторы и колпачки с помощью 3D-печати, но эти детали не все подходили друг к другу должным образом. С помощью "дремеля" потребовалось много времени, чтобы подогнать распечатанные на 3D-принтере детали, а стабилизатор пробела представлял собой особенно неприятную проблему. На обычной клавиатуре большинство длинных клавиш имеют провода и пластиковые опоры, известные как стабилизаторы, которые не дают клавишам опрокидываться в сторону. Glarses решил использовать стабилизатор только для пробела, так как он самый большой. Однако "колпачок" клавиши был слишком тяжелым, чтобы вернуть переключатель после нажатия.

Решение состояло в том, чтобы втиснуть дополнительную пружину под огромный переключатель, чтобы придать ему больше силы. Это сработало! Но это также сместило стабилизаторы, и Glarses не смог решить эту проблему до того, как пришло время транспортировать клавиатуру на мероприятие. К счастью, несколько минут с клеевым пистолетом и куском картона заставили пробел работать.

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В конце концов, Glarses еле-еле успел на выставку, пойдя на несколько небольших компромиссов. Общая стоимость сборки составила около 14 400 долларов.

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#razer #механическая клавиатура #3d-принтер #novelkeys big switch
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