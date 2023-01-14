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Dish Network и группа по защите окружающей среды подали иски, чтобы остановить SpaceX Starlink Gen 2
Спутники Starlink уже так загадили небо, что мешают обзору астрономов и провайдерам спутникового телевидения.
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Американский поставщик телевидения Dish Network и экологическая группа стали союзниками в новом судебном деле. И Dish Network и Международная ассоциация темного неба (IDA) подали иски в США, требуя от FCC отменить лицензии, которые она недавно предоставила SpaceX для своей сети Starlink второго поколения. У них разные причины для этого требования, но конечная цель одна и та же: меньше спутников Starlink на орбите.

По словам юристов Dish Network, расширение сети Starlink Gen 2 вызовет сбои в ее бизнесе спутникового телевидения. «Из-за лицензии SpaceX, миллионы семей, получающих услуги спутникового телевидения от Dish в той же полосе частот, могут остаться без телевидения», — говорится в заявлении Dish. Сообщается, что SpaceX нужна более крупная сеть, чтобы поддерживать сервис на плаву. Скорость спутникового интернета упала за последний год, так как все больше потребителей подписываются на услугу.

Помимо этого стало известно, что Международная ассоциация темного неба обратилась в суд с жалобами астрономов. Даже меньшие по размеру спутники V1 испортили важные наблюдения ночного неба, и обещание SpaceX сделать свои спутники менее отражающими не решило проблему. IDA утверждает, что FCC должна была заказать экологическую экспертизу для изучения влияния спутников Starlink Gen 2 на астрономию.

Жалобы начали появляться в прошлом году, когда FCC предоставила SpaceX лицензию на запуск 7500 спутников Gen 2, которые будут находиться на орбите на высоте 500 километров и выше. В то время FCC похвалили за снижение общего количества спутниковых лицензий для SpaceX. Тем не менее, современные спутники Gen 2 будут намного больше и смогут "общаться" со смартфонами на Земле в дополнение к спутниковому интернету. Астрономы обеспокоены тем, что отражения от этих объектов могут быть даже хуже для наблюдений за ночным небом, чем спутники первого поколения. SpaceX не опубликовала заявления по иску, но попросила защитить лицензию FCC в суде в новом документе.

Спутники Starlink Gen2 как раз подходят по размеру для более крупного корабля Starship, который будет их доставлять на орбиту.

SpaceX начала отправлять спутники Starlink Gen 2 на орбиту несколько недель назад с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Однако неясно, имели ли эти спутники какие-либо улучшения по сравнению с аппаратным обеспечением Gen 1. Генеральный директор Илон Маск заявил, что для запуска более крупных спутников Gen 2 потребуется будущая ракета Starship. И даже если аппаратное обеспечение v2 будет переработано, чтобы оно поместилось внутри Falcon 9, для его масштабного развертывания потребуется более крупная ракета.

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Starship все еще находится в разработке и в ближайшие месяцы он проведет первые орбитальные испытания. Распространение спутников Starlink Gen 2 будет медленным или вообще отсутствовать до тех пор, пока Starship не будет полностью готов. Это даст время Dish и IDA  для судебного разбирательства, чтобы прекратить распространение спутников или уменьшить их количество. Но специалисты считают, что на это не надо рассчитывать по ряду неозвученных причин.

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#экология #окружающая среда #dish #spacex starlink gen 2
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