В настоящее время Apple использует дисплеи Samsung и LG для iPhone, iPad и Apple Watch.

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До сегодняшнего дня Apple полагалась на компоненты своих крупнейших конкурентов. Наиболее заметным из них является Samsung у которого американская компания покупала OLED-дисплеи для своих iPhone-ов. В то же время Samsung является ее самым большим соперником на мобильном рынке. Похоже, что Apple надоело зависеть от продукции конкурента, потому что согласно новому отчету Bloomberg, Apple собирается разорвать это соглашение и производить свои собственные дисплеи. Как сообщается, это не произойдет в ближайшее время, но в конечном итоге это станет серьезным ударом для Samsung, LG и другим компаниям. Apple также рассматривает возможность создания собственных беспроводных чипов, что станет плохой новостью для Broadcom и Qualcomm. В целом это сигнализирует о больших планах Купертино к производству большего количества собственных компонентов и отказу от сторонних производителей, как это было у Intel.

В настоящее время Apple использует дисплеи Samsung и LG для iPhone, iPad и Apple Watch. Однако, согласно инсайдерской информации, начиная с 2024 года или немного позже, компания перейдет на собственные разработки. По данным 9to5mac, Apple также закупает дисплеи у Japan Display, BOE Technology и Sharp. Тем не менее, LG и Samsung понесут основную тяжесть решения Apple, поскольку они в первую очередь сосредоточены на мобильных продуктах. Первым продуктом, который получит дисплей Apple, станут «самые дорогие Apple Watch» в конце 2024 года. В настоящее время все Apple Watch используют OLED-панели, предположительно произведенные LG, которая также производит дисплеи для iPhone 14 Pro и Pro Max.

Сообщается, что Samsung обеспечивает более 80% дисплеев, используемых в линейке iPhone 14.

Помимо этого сообщается, что когда Apple перейдет на свои компоненты, то будет использовать mini-LED вместо OLED. Специалисты считают, что эта технология позволяет лучше видеть изображение под углом, что делает ее идеальной для часов и телефона. По словам источников Bloomberg, mini-LED также предлагает более яркие цвета, а изображения выглядят так, будто они нарисованы на поверхности экрана. Эта технология, по-видимому, разрабатывалась в течение многих лет. Первоначально Apple начала изучать мини-светодиоды в 2018 году с целью предложить их к 2020 году. Проект был отложен из-за затрат и технических проблем, некоторые из которых все еще могут отодвинуть её появление примерно до 2025 года. Bloomberg также сообщает, что Apple «разработала свой производственный процесс» полностью собственными силами.

Инсайдеры также утверждают, что Apple работает над совершенно новым чипом для iPhone, который будет поддерживать сотовую связь, Wi-Fi и Bluetooth. Об этом также сообщает Bloomberg, в частности, Марк Гурман. Этот шаг исключит из бизнеса Apple - Broadcom и Qualcomm. В настоящее время Broadcom производит чип Wi-Fi/Bluetooth, а Qualcomm — модем. Сообщается, что Apple сначала представит собственный модем в 2025 году, а затем перейдет на дизайн «все в одном». Сначала Applle хотела представить свой собственный модем в 2022 году, но этого так и не произошло.

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Эти шаги согласуются со стратегией Apple, направленной на то, чтобы перестать полагаться на партнеров в плане компонентов, чтобы увеличить не только свою прибыль, но и производительность. Еще неизвестно, как будет работать её мобильный чип «три в одном» по сравнению с чипами от Broadcom и Qualcomm. Но никто не может поспорить с результатами того, что Apple отказалась от Intel в пользу собственного кремния класса M в 2020 году. Семейства чипов M1 и M2 имели оглушительный успех, что вероятно побудило Apple переместить больше своих кремниевых разработок в свои компании. Следующий вопрос заключается в том, будет ли Apple производить эти чипы сама или будет использовать такую фабрику, как TSMC, как сейчас.