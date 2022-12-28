По данным компании, один грамм серы, выбрасываемый в верхние слои атмосферы, нейтрализует выброс одной тонны углерода в течение одного года.

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Климат Земли начал сильно изменяться и с каждым днем становимся свидетелями того, что мы движемся в неправильном направлении. Неужели ситуация настолько ужасна, что нам нужно начать менять атмосферу? Владельцы одного стартапа считают, что нужно и поэтому продвигают свой план, который уже осудили ученые. Компания Make Sunsets начала выпускать отражающие частицы для охлаждения земного шара и по мнению гендиректора Люка Айсмана новая технология поможет остановить нагревание планеты. На бумаге это звучит хорошо, но эта технология геоинженерии может вызвать больше проблем, чем решить.

Make Sunsets использует метеозонды, которые поднимаются высоко в стратосферу, выпуская небольшие облака частиц серы. По данным компании, один грамм серы, выбрасываемый в верхние слои атмосферы, нейтрализует выброс одной тонны углерода в течение одного года. Ученые годами изучали эту форму геоинженерии — она имитирует естественное выделение серы при извержениях вулканов, что позволяет снизить температуру, поскольку частицы отражают небольшое количество солнечного света. Но делать это преднамеренно может иметь непредвиденные последствия.

Несколько экспертов в области геоинженерии, с которыми связалось MIT Technology Review, резко раскритиковали стартап за продвижение своих планов. Люк Айсман, генеральный директор Make Sunsets, не удивлен. Он говорит, что компания в равной степени предприимчива и провокационна. Он также понимает реакцию экспертов, потому что ранее такое никто не делал и люди боятся, что наступит новый ледниковый период. Но Айсман заверяет, что концентрация серы будет намного меньшей, чем при извержении вулкана и процесс будет контролируемым.

Генеральный директор Make Sunsets также сообщил, что первые два запуска воздушных шаров компании были произведены в Нижней Калифорнии в апреле этого года, то есть еще до официального образования компании. Воздушные шары были загружены несколькими граммами серы и достаточным количеством гелия, чтобы поднять их высоко в атмосферу, но мы пока не знаем, насколько высоко. Цель состояла в том, чтобы заставить воздушные шары лопнуть в стратосфере, но неясно, произошло ли это и каково было воздействие частиц. На воздушном шаре не было оборудования для мониторинга ситуации, и Айсман не запрашивал одобрения у правительства, прежде чем выпустить воздушный шар.

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Хотя геоинженерия не применялась в больших масштабах, маловероятно, что несколько граммов серы в воздушном шаре будут иметь серьезные негативные последствия. Но и не факт, что это принесет пользу. Теперь известно, что стоимость контейнера с серой компании Make Sunsets оценена в 10 долларов и является полностью спекулятивной. Опасность заключается в том, что никто не мешает Make Sunsets расширять свою деятельность, что может привлечь других игроков в бурно развивающуюся область геоинженерии. Не успеем мы оглянуться, как эти люди изменят атмосферу неожиданным образом. И вместо глобального потепления мы увидим новый Ледниковый период.