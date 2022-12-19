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AMD объяснила, почему у некоторых AMD Radeon RX 7900 XTX сильно колеблются тактовые частоты
Представитель AMD сообщил, что новые графические процессоры ведут себя "нестабильно" из-за экспериментальной функции в последнем выпущенном драйвере.
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Долгожданные графические процессоры AMD RDNA3 были выпущены 13 декабря, и хотя они не одержали сокрушительной победы над своими конкурентами в первых тестах, они явно достойные конкуренты. Их главный недостаток, как отметили рецензенты, заключался в низкой производительности трассировки лучей, что никого не удивило. Но теперь, когда пыль улеглась и видеокарты в руках геймеров, в сети появились отчеты, показывающие множество странных проблем. Геймеры обвиняют AMD в том, что компания продает недоработанные Radeon RX 7900 XTX с отключенным аппаратным обеспечением предварительной выборки шейдеров.

Вышеизложенная проблема наблюдается у некоторых пользователей и вот что известно на данный момент. Сообщения о странном поведении сильно различаются, но самые вопиющие сообщения делает @Kepler_L2. Он нашел строку в драйвере AMD, которая показала, что предварительная выборка шейдеров не работает для «некоторых» видеокарт с ревизией A0. Это относится к трем чипам: CHIP_GFX1100, CHIP_GFX1102 и CHIP_GFX1103. Для справки, первый чип из списка —  это Navi31, применяемый в серии 7900. Второй чип - Navi33, который еще не выпущен. По данным Wccftech, третий названный чип предназначен для APU на базе Phoenix. Это значит, что AMD исправила эту проблему для Navi32, также известный как Radeon RX 7800 и т. д. Версия A0 — ранний кремний, но согласно Kepler_L2, он был отправлен потребителям. Сейчас пользователи Twitter пытаются выяснить, в каких видеокартах используется эта версия кремния и насколько она распространена.

Другой пользователь под ником Davidbepo опубликовал аналогичную ситуацию с Navi31, где видеокарта XTX показала два разных степпинга. В его твите говорится, что видеокарта показана в GPU-Z со степпингом C8, в то же время использующая кремний A0. Это странно, так как A0 считается первой версией aппapaтнoгo oбecпeчeния; он не должен был добраться для конечного продукта. Возможно, AMD ошибочно отгрузила ранний кремний с нepaбoтaющeй пpeдвapитeльнoй выбopкoй шeйдepoв. 

Похоже, что такая проблема будет и в Navi33, гpaфичecкиx пpoцeccopax кoмпaнии среднего уровня. Это также еще не проверено, но если это правда, AMD потребуется отозвать "бракованные" видеокарты, чтобы исправить ошибку.

Другие отчеты показывают сильно колеблющиеся тактовые частоты. Пользователь Twitter @uzzi38 сообщил, что тактовые частоты XTX могут колебаться между 2,4 ГГц и 2,9 ГГц без изменения настроек, что является довольно большим разбросом. Такая ситуация наблюдается в тестах эффективности от издания Techpowerup, в которых показан еще более широкий уровень колебаний тактовой частоты. В этих тестах XTX показал диапазон тактовых частот 1 ГГц, от 1934 МГц до 2994 МГц. Хуже того, их видеокарта работала на частоте 1,6 ГГц в Furmark. Мы все привыкли к тому, что тактовые частоты графического процессора варьируются в зависимости от нагрузки и температуры, но это беспрецедентный диапазон в производстве.

Ютубер из Нидерландов под ником Nadalina обнаружила похожее странное поведение на версии XTX от Asus. Она сообщает, что запускала Call of Duty со скоростью 350 кадров в секунду и 2,9 ГГц, что быстрее, чем у RTX 4090. Однако через час частота упала до 300 кадров в секунду и 2,4 ГГц без каких-либо изменений в настройках. Ее видеокарта также издавала серьезный визг от вентиляторов, но это не самая главная проблема. Глава AMD по графике Фрэнк Азор написал ей в Твиттере, что компания свяжется с ней, чтобы попытаться выяснить, почему это произошло. И TechPowerUp также отметил, что его XTX потребляет немного больше 100 Вт энергии, учитывая, что видеокарта подключена к нескольким мониторам, что просто странно.

Эксперты считают, что степпинг A0 можно исправить аппаратным обновлением, но это слабое утешение для нынешних владельцев карт. Также сообщается, что отключение предварительной выборки шейдеров вызывает падение производительности только на пять процентов у RDNA2.

Представитель AMD ответил на претензии следующим заявлением: 

«Кaк и в пpeдыдyщиx пoкoлeнияx oбopyдoвaния, в RDNА3 пoддepживaeтcя пpeдвapитeльнaя выбopкa шeйдepoв coглacнo gitlab. Paccмaтpивaeмый кoд yпpaвляeт экcпepимeнтaльнoй фyнкциeй, кoтopaя нe пpeднaзнaчaлacь для включeния в эти пpoдyкты и нe бyдeт включeнa в этoм пoкoлeнии пpoдyктoв. Этo oбычнaя oтpacлeвaя пpaктикa — включaть экcпepимeнтaльныe фyнкции, пoзвoляющиe иccлeдoвaть и нacтpaивaть иx для paзвepтывaния в бyдyщeм пoкoлeнии пpoдyктoв».

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Другими словами, они что-то тестировали и это не сработало, поэтому они отключили это. По словам AMD, предварительная выборка шейдеров работает, как и предполагалось. К сожалению, AMD обошла стороной вопрос о том, поставлялись ли видеокарты со степпингом A0 потребителям.

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#amd #видеокарта #amd radeon rx 7900 xtx
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