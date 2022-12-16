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Dell рассказала о концепт-ноутбуке Luna и продемонстрировала, насколько легко его отремонтировать
Наверно это не понравится ребятам из сервисного центра, потому что они могут остаться без работы.
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Год назад мы впервые увидели новый ноутбук компании Dell под названием "Concept Luna". Он был разработан как модульный ноутбук с легко заменяемыми деталями, которые можно модернизировать или перерабатывать, что упрощает ремонт и сокращает электронные отходы. Он задумывался как экологически чистый ноутбук, который значительно легче ремонтировать в течение всего срока службы по сравнению с современными сложными ноутбуками. В то время эксперты подтвердили, что это отличная концепция, но просто не верили, что Dell будет придерживаться ее в долгосрочной перспективе.

Оказывается, "диванные эксперты" слишком быстро списали эко-ноутбук, так как компания все еще работает над этим. На недавнем пресс-мероприятии в Нью-Йорке, компания Dell ещё раз его продемонстрировала и выяснилось, что теперь замена деталей настолько проста, что это может сделать даже робот.

Во время мероприятия, представители компании Dell рассказали о ноутбуке Concept Luna и продемонстрировали, насколько легко ее ремонтировать. Идея заключается в том, что он экономит деньги, время и электронные отходы, поскольку может просто заменить одну деталь, когда она выйдет из строя, вместо того, чтобы покупать новый ноутбук. Проблема в том, что замена одной детали может означать отправку устройства обратно в Dell, что отнимает много времени и средств. Luna отличается тем, что предназначена для ремонта пользователем без каких-либо технических знаний.


Мы можем увидеть, как роботизированная рука легко убирает клавиатуру ноутбука. Всё это напоминает процесс, как-будто разбирается конструктор Lego. Каждая часть легко снимается, так как к ним практически не крепятся кабели. Вместо этого в нем используются контактные разъемы, поэтому клавиатуру, динамики, аккумулятор и даже материнскую плату можно легко извлечь из корпуса. Полная разборка занимает около минуты. Как человек, ремонтировавший ноутбуки, могу сказать, что Dell всегда было легко разобрать, но это совершенно новый уровень. Всё выглядит достаточно просто, чтобы любой мог это сделать.

Dell настолько упростила замену модулей, так что это может сделать даже робот. Обычно для отсоединения тонких кабелей и разъемов требуются человеческие пальцы. Но с Concept Luna это не так. Компания Dell показала, как ее робот вытаскивает детали из корпуса Luna с помощью присосок. Внутренние детали записывают данные телеметрии, поэтому они могут сообщать, как долго они находятся в эксплуатации. Робот также может определить, на какие ноутбуки они были установлены, чтобы иметь четкую информацию. Кроме того, каждая часть имеет QR-код, чтобы ее было легко идентифицировать.

Наверно это не понравится ребятам из сервисного центра, потому что они могут остаться без работы. Вместо сервисного центра, мы можем наблюдать комнату с роботом, где полно сменных клавиатур, аккумуляторов и других запчастей, чтобы он мог легко заменить их, когда поступит поломанный ноутбук. Но эта концепция поможет облегчить жизнь многим компаниям, а также конечным пользователям.

Ремонтный бот Dell Luna.

Тем не менее, первая претензия к компании Dell заключается в том, что ремонтный робот смог ремонтировать устройство в течение очень длительного периода времени. Если через четыре года ноутбук будет поломан и ему потребуется новая батарея, Dell должна продолжать производить эти детали. Таким образом, для достижения успеха потребуются долгосрочные обязательства со стороны Dell. Ранее компания отказалась от аналогичных обязательств в отношении «обновляемых» ноутбуков Alienware, так что это и есть источник всеобщего скептицизма. Однако эти детали, очевидно, намного дешевле, чем встройки архитектуры Turing или процессор Intel, поэтому это кажется более осуществимым.

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На данный момент мало что известно о ноутбуке Luna, например, о ее характеристиках и возможной стоимости. Dell сообщила, что на данный момент Concept Luna — это только один ноутбук, а не целая линейка продуктов. В дальнейшем компания надеется распространить концепцию Luna на другие линейки своих ноутбуков. 

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