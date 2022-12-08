Cooler Master выходит на рынок «компьютерных столов» с новой игровой капсулой. Это универсальная система, состоящая из стола и монитора, получившая название Orb X, которая "обволакивает" пользователя, как кокон с RGB-подсветкой. Компания описывает Orb X как «многоцелевую полузакрытую станцию с полным погружением для геймеров и профессионалов». Обычно такой тип продукта анонсируется на выставках вроде CES, но никогда не появляется в реальном мире. Известно, что несколько лет назад Acer представила свой собственный игровой модуль Predator Thronos стоимостью 20 000 долларов, но он не пользуется большим спросом.

По словам Cooler Master, Orb X — это полузакрытая «игровая капсула» в передней части которой можно разместить до трех 27-дюймовых мониторов или один широкоформатный 34-дюймовый дисплей. Чтобы залезть внутрь "капсулы", система оснащена моторизованной рукой, которая поднимает мониторы в вверх. Большая часть стола также поворачивается, открывая доступ к креслу, и имеет встроенную беспроводную зарядку телефона. Как только пользователь устроится в кожаном комфортабельном кресле, он может опустить дисплеи вниз с помощью моторизованной руки и погрузиться в игровую среду.





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Orb X имеет встроенный объемный пространственный звук для усиления эффекта погружения. Однако это всего лишь звук 2.1, потому что там нету места для системы 5.1. В капсуле размещены два 2-дюймовых динамика, два 2-дюймовых твитера (пищалки) и 5-дюймовый сабвуфер. Рядом с подлокотником расположено несколько входов/выходов, так чтобы пользователь мог подключить наушники или USB-устройства.

Само кресло имеет шесть регулировок, что позволяет подобрать наиболее удобное положение для пользователя. Кресло включает в себя встроенную поясничную опору и регулируемый подголовник. А также есть очевидный аксессуар, это ARGB, освещающая всю капсулу. Пользователь может настроить RGB-подсветку через восемь режимов с помощью программного обеспечения. Также сообщается, что игровая капсула доступна в двух вариантах - черном и белом.

Cooler Master сообщила, что в капсуле есть скрытый отсек для системного блока или консоли, но пока неясно, где он находится. Также любопытно, какой длины должны быть кабели, чтобы все было подключено. Предполагаю, что есть скрытые дорожки, чтобы незаметно проложить все провода. Судя по всему, пользователь подключает Orb X к источнику питания, а затем подключает свой ПК к розетке внутри модуля. Cooler Master заявляет, что игровая капсула поддерживает ПК мощностью 1200 Вт.

Компания Cooler Master пока не поделилась информацией о ценах или доступности продукта, но такие вещи стоят недешево. Учитывая цену «более доступного» Acer Predator Thronos Air в 14 000 долларов, можно предположить, что Orb X будет стоить где-то около 10 000 долларов.