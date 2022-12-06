Астрономы говорят, что нашли остатки кратера, образовавшегося 3,4 миллиарда лет назад после падения астероида.

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В далеком прошлом Марс выглядел по другому и сильно отличался от нынешнего необитаемого "камня". В 1976 году "Красную планету" впервые посетил космический аппарат НАСА «Викинг-1». И в новом исследовании предполагается, что "Викинг-1" приземлился на участке, где когда-то произошло мегацунами. Астрономы говорят, что нашли остатки кратера, образовавшегося 3,4 миллиарда лет назад после падения астероида. По их словам, именно этот удар вызвал 250-метровую волну, которая изменила поверхность Марса, а именно зону посадки "Викинга-1".

При планировании посадки «Викинга-1», НАСА выбрало зону посадки, которая по мнению ученых, была древним каналом марсианского моря. Однако зонд обнаружил усыпанную валунами поверхность без каких-либо образований, связанных с проточной водой. Ученые предположили, что «Викинг-1» приземлился на огромный кратер, который образовался после удара астероида, когда планета была уже без воды. Но исследование, проведенное под руководством старшего научного сотрудника Института планетологии Алексиса Родригеса, предлагает альтернативное объяснение. Он считает, что в результате столкновения с астероидом, образовалось мегацунами, которое выкинуло на поверхность более старые отложения породы, на которые "Викинг-1" приземлился 3,4 миллиарда лет спустя.

В качестве доказательства этих утверждений в исследовании упоминается недавно обнаруженный кратер. Возможный морской ударный кратер, названный командой Pohl (Поль), находится в северной марсианской низменности, которая миллиарды лет назад была мелководным морем. Диаметр кратера составляет 110 километров, что указывает на ударный элемент длиной 3 километра. Моделирование показывает, что образовавшаяся волна могла достигать 250 метров в высоту. Сейсмические толчки в результате этого события могли быть настолько сильными, что дно океана сместилось и способствовало появлению обломков, наблюдаемых вокруг площадки «Викинг-1».

Кратер Поль обозначен красным треугольником.

В предыдущем исследовании Родригес предположил наличие двух древних мегацунами на Марсе. В исследовании утверждается, что кратер Поль стал причиной первого из них, поскольку он демонстрирует свидетельства образований, залегающих на дне океанов — это означает, что он образовался в то время, когда марсианские низменности были покрыты водой. Это было время, когда Марс быстро остывал и океан, возможно, уступал место ледникам, которые "разломали" край кратера. Это могло бы объяснить, почему он оставался неизученным все это время. Кратер был обнаружен с использованием данных камеры HiRISE Mars Reconnaissance Orbiter, которая может делать снимки с разрешением 25 см на пиксель.

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Команда призывает к более подробному изучению кратера Поль и его окрестностей. Самым последним исследователем этого региона был "Pathfinder" в конце 1990-х годов, но в настоящее время у НАСА нет планов по отправке еще одного марсохода на Марс. Следующая марсианская миссия — это совместная операция НАСА с ЕКА по сбору образцов с марсохода «Perseverance» и возвращению их на Землю. Ожидается, что эти миссии будут запущены в конце этого десятилетия.