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Астронавт-миллиардер хочет воплотить «Парк Юрского периода» в реальность
Миллиардер Джаред Исаакман недавно предложил использовать ДНК динозавров, чтобы возродить древних обитателей нашей планеты.
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Мы все смотрели фильмы «Парк Юрского периода» и его продолжение «Мир Юрского периода», и многие из зрителей, вероятно, задавались вопросом, как скоро мы действительно сможем вернуть динозавров к жизни, используя генетический материал и высокотехнологичную науку. Было бы не лучшей идеей возродить самых смертоносных хищников, которых мы только можем себе представить, но ведь в те времена существовали безобидные травоядные динозавры. Во многих странах есть люди, у которых есть ресурсы для финансирования исследований, необходимых для создания реальных Парков Юрского периода.

И такой человек нашёлся, миллиардер Джаред Исаакман недавно предложил использовать ДНК динозавров, чтобы возродить древних обитателей нашей планеты, которые погибли миллионы лет назад. Такое предложение Исаакмана появилось на его страничке в Твиттере, после недавнего научного открытия, в котором команда европейских ученых вернула к жизни «зомби-вирус» из сибирской вечной мерзлоты. Сообщается, что этот вирус "спал" десятки тысяч лет.

«Давайте вернем динозавров и сделаем наш мир действительно интересным», — написал миллиардер в Твиттере, добавив эмодзи динозавра, что явно является отсылкой к "Парку Юрского периода".

Всё это говорит о то, что у миллиардера есть какие-то планы на счет динозавров. В ближайшие годы вряд ли у него получится построить свой "Парк Юрского периода", но если технологии будут развиваться также стремительно как сейчас, то через 10 лет это может стать реальностью.

Джаред Исаакман является не единственным человеком, делающим подобные заявления о возрождении динозавров. Как сообщает нам издание Futurism, соучредитель Neuralink Макс Ходак написал в Твиттере в апреле 2021 года, что «вероятно, мы могли бы построить Парк Юрского периода, если бы захотели».

«Это были бы не генетически аутентичные динозавры той эпохи», — сказал он. «Может быть, 15 лет селекции + разработка и мы получим супер экзотические новые виды».

Доктор Грант (Сэм Нил) в окружении хищных двуногих динозавров.

Вряд ли такие люди будут шутить. Имея такие ресурсы, миллиардеры могут попробовать построить настоящий Парк Юрского периода, но нынешние технологии наверно ещё позволяют этого сделать или мы ещё чего-то не знаем и нам готовят большой сюрприз. Мне кажется, что фанаты фильмов про динозавров, будут ждать с нетерпением новых подробностей о возрождении динозавров.

Но давайте вспомним, что существует реальная вероятность того, что все выйдет из-под контроля. Ведь нам не нужны реальные "страшные фильмы" о Парке Юрского периода, которые воплотятся в нашем реальном мире.

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Что касается Джареда Исаакмана, частный астронавт-миллиардер сейчас сотрудничает с НАСА над обслуживанием телескопа Хаббл. Поэтому этот человек недалек от "космических" и фантастических идей, поэтому подождем от него реальных действий с воскрешением динозавров.

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#динозавры #днк динозавров #парк юрского периода
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