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Американская компания Frore Systems разработала охлаждающий чип под названием AirJet, который устанавливается поверх теплогенерирующего чипа и охлаждает его без использования механических вентиляторов. Он имеет толщину 2,8 мм и использует пульсирующие впускные отверстия для всасывания воздуха и выпуска его по бокам. Компания утверждает, что ее «твердотельное» решение для охлаждения позволяет удвоить производительность процессора по сравнению с использованием традиционных методов. Frore Systems получила финансирование в размере 100 миллионов долларов и теперь сотрудничает с Intel, чтобы внедрить свою технологию в линейку ноутбуков Evo.

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AirJet разработан на перспективу, чтобы мог справиться с постоянно растущей мощностью электронных устройств. По мере того, как телефоны, планшеты и ноутбуки становятся меньше, их охлаждение становится все труднее. Когда применяется недостаточное охлаждение, процессор будет включать троттлинг, снижая свою тактовую частоту для снижения температуры. Это, естественно, приводит к снижению производительности. Компания Frore Systems утверждает, что ее AirJet решает эту проблему лучше, чем вентилятор, не занимая при этом много места внутри устройства. Суть проблемы заключается в том, как долго центральный процессор может поддерживать максимальную тактовую частоту при пиковом энергопотреблении.

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На этом рисунке показаны «вибрирующие мембраны», отводящие тепло сбоку устройства.

Процессоры обычно имеют «значение tau», которое указывает, как долго они могут разгоняться при максимальном энергопотреблении. У процессоров есть кратковременная нагрузка PL2 и PL1 - длительная нагрузка. Как только ЦП достигает PL2, он не может поддерживать это состояние вечно, если не будет надлежащего охлаждения. Например, процессоры Intel Core i9-10900K могут поддерживать "tau" в течение 56 секунд, прежде чем снизятся. По словам компании Frore Systems, с AirJet в некоторых сценариях «значение tau», может поддерживаться до бесконечности. Этой особенной своего охлаждающего чипа AirJet, американская компания объясняет свое заявление о повышении производительности процессора в 2 раза.

По словам генерального директора Сешу Мадхавапедди в интервью PCWorld, процессор ARM с частотой 1,8 ГГц с четырьмя AirJet Mini сможет работать на частоте 3,5 ГГц «вечно». AirJet Pro, созданный для x86, может работать на PL1 с частотой 2,1 ГГц вместо 1,4 ГГц с вентилятором. Кроме того, AirJet в 15-дюймовом ноутбуке будет производить всего 29 дБА звука вместо 42 дБА с вентилятором.

Охлаждающий чип AirJet подходит как для Arm, так и для x86.

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AirJet по-прежнему считается радиатором, это по сути твердотельное устройство, как и любой тип медного радиатора. Однако он имеет мембраны внутри, которые вибрируют на ультразвуковых частотах. При вибрации всасывается воздух во впускные отверстия в верхней части AirJet. Оказавшись внутри устройства, воздух затем преобразуется в “пульсирующие струи”, поскольку воздух отводит тепло от распределителя тепла. В конечном итоге он выпускается по бокам через встроенные носики. После этого производитель устройства должен найти способ полностью отводить тепло из системы.

На данный момент компания также нацелена на тонкие портативные устройства со своим продуктом Mini, включая планшеты, ноутбуки и гарнитуры виртуальной реальности. AirJet Mini выглядит как кредитная карта и имеет размеры 41,5 мм в длину, 27,5 мм в ширину и 2,8 мм в толщину. Он может отводить 5,25 Вт тепла, потребляя всего 1 Вт при очень тихом уровне шума 21 дБА. Естественно, AirJet Pro для x86 немного больше. Его размеры 71,5 мм на 31,5 мм при той же толщине 2,8 мм. Он может выделять 10,75 Вт тепла при использовании всего 1,75 Вт.

Визуализация работы охлаждающего чипа AirJet Pro.





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Frore Systems также сообщила о сотрудничестве с Intel. Компания Intel использует свои обширные ресурсы, чтобы помочь Frore вывести свой продукт на рынок, что может произойти в 2023 году. Взамен Frore Systems предоставила Intel информацию об изменениях, которые она могла бы внести в область сокета процессора на материнской плате, чтобы внедрить эту технологию. Компания предоставила множество инженерных задач для совместной работы и пригласила сотрудников компании на свой завод в Бангалоре для отладочных работ. Intel также дает Frore Systems рекомендации о том, как работать с другими компаниями для интеграции своих продуктов.

Эта концепция позволит мобильным устройствам повысить свою производительность. На бумаге инженеры компании придумали инновационное решение для охлаждения процессоров в маленьких устройствах. Но, как и любая другая технология нового поколения, на которую возлагаются большие надежды, будет любопытно посмотреть, материализуется ли она когда-нибудь в реальном мире. Возможно, однажды у нас будет AirJet Ultra Extreme, подключенный к RTX 5090.