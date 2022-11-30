NASA заключило многомиллионный контракт со строительной компанией, занимающейся 3D-печатью, чтобы начать «космическое строительство» на Луне и Марсе.

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Согласно последнему пресс-релизу НАСА, аэрокосмическое агентство собирается профинансировать строительные работы на Луне, где подрядчик построит дороги, посадочные площадки и противовзрывные экраны. Тендер выиграла ICON, техасская строительная компания, специализирующаяся на сложной 3D-печати.

Почти 60 миллионов долларов из программы по исследованию инноваций будут направлены на «Проект Олимп» компании ICON, целью которого является создание строительных площадок на внеземных телах — сначала на Луне, а затем на Марсе — которые используют строительные материалы и ресурсы, найденные на поверхности космического объекта. Компания ICON заявила, что первыми этапами проекта являются моделирование гравитации Луны и механические испытания образцов лунной породы.

«Конечным результатом этого контракта станет первая постройка в другом мире, и это будет довольно особенным достижением», — сказал в пресс-релизе соучредитель и генеральный директор ICON Джейсон Баллард.

Этот контракт получен в результате успешного проекта 2021 года для Управления космических технологий НАСА, где ICON разработала первую 3D-печатную визуализацию поверхностной среды обитания на Марсе.

Ранее в этом месяце НАСА успешно запустила беспилотный космический корабль «Орион», который отправился на орбиту Луны и проведёт там ряд тестов. Этот запуск является частью миссии «Артемида», в рамках которой будут отмечены несколько исторических достижений: первая женщина на Луне, самое глубокое пилотируемое исследование космоса, самый быстрый и самый горячий вход в атмосферу пилотируемого корабля и когда-нибудь первое путешествие на Марс.

НАСА считает, что проекты, которые исследуют безопасное обитание планетарных тел, должны быть реализованы в первую очередь. Целью проекта Олимп, по словам ICON, является «долговременное обитание на Луне», для чего требуется разработка стабильной, надежной защиты от радиации, метеоритов и опасных тепловых колебаний.

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ICON привносит в проект обширный список передового опыта строительства на земле, включая полностью напечатанные на 3D-принтере дома и проекты жилья для военных США. По словам ICON, компания также работает над целым сообществом 3D-домов в Остине, штат Техас.