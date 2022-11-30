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Новая видеопамять Samsung GDDR6W вдвое быстрее, чем GDDR6X и может конкурировать с HBM2

Samsung заявляет, что GDDR6W — это первая технология DRAM «следующего поколения», которая сделает работу с метавселенной более реалистичной.
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В недалеком прошлом, производители чипов, такие как AMD, использовали память с высокой пропускной способностью (HBM) вместо GDDR, чтобы увеличить пропускную способность памяти для графических процессоров. Эта память с вертикальным стеком может похвастаться невероятной пропускной способностью, но есть большой минус - это дорогое удовольствие. AMD отказалась от нее в пользу памяти GDDR после появления злополучных графических процессоров R9 Fury и Vega.

Теперь же Samsung создала новый тип памяти GDDR6, который, по её словам, почти так же быстр, как HBM и не требует промежуточного устройства. Samsung заявляет, что GDDR6W — это первая технология DRAM «следующего поколения», которая сделает работу с метавселенной более реалистичной.

Samsung взяла свою существующую платформу GDDR6 и построила ее с использованием разветвленной упаковки на уровне пластин (FOWLP). С помощью этой технологии кристалл памяти монтируется на кремниевую пластину, а не на печатную плату (PCB). Слои перераспределения расположены веером вокруг чипа, что обеспечивает большее количество контактов и лучший отвод тепла. Чипы памяти также имеют двойной стек. В Samsung говорят, что это позволило увеличить пропускную способность и емкость при той же площади, что и раньше. Поскольку размер кристалла не увеличивается, его партнеры могут использовать GDDR6W в существующих и будущих проектах без каких-либо модификаций. Теоретически это сократит время и затраты на производство.

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Новая технология позволяет увеличить производительность памяти, сохранив свои размеры.

Новая память обеспечивает вдвое больший ввод-вывод и пропускную способность, чем у GDDR6. Используя в качестве примера свою существующую память GDDR6 24 Гбит/с, Samsung говорит, что версия GDDR6W обеспечивает в два раза больше операций ввода-вывода, так как точек контакта больше. Она также удваивает емкость с 16 Гб до 32 Гб на чип. Как показано выше, высота конструкции FOWLP составляет всего 0,7 мм, что на 36 процентов меньше, чем у корпуса DDR. Несмотря на то, что ввод-вывод и пропускная способность были удвоены, заявлено, что они имеют те же тепловые характеристики, что и существующие конструкции DDR6.

Samsung заявляет, что новая технология позволила ее дизайну GDDR6W конкурировать с HBM2. Отмечается, что HBM2 второго поколения предлагает пропускную способность 1,6 ТБ/с, а GDDR6W приближается к 1,4 ТБ/с. Однако GDDR6W от Samsung использует 512-битную шину памяти с 32 ГБ памяти, чего нет в современных графических процессорах. И Nvidia RTX 4090, и Radeon RX 7900 XTX имеют 384-битную шину памяти и всего 24 ГБ памяти GDDR6. AMD использует GDDR6, а Nvidia выбрала вариант G6X от Micron. Обе карты имеют пропускную способность памяти около 1 ТБ/с, поэтому новое предложение Samsung лучше.

Важной новостью здесь является то, что благодаря технологии укладки чипов Samsung для обеспечения того же объема памяти, что и в текущей упаковке, требуется только половина чипов памяти. Это может привести к снижению производственных затрат. В целом, его максимальная скорость передачи на контакт 22 Гбит/с очень близка к 21 Гбит/с GDDR6X. Таким образом, выиграть конкуренцию в будущем, можно будет не за счет максимальной производительности, а за счет объема памяти. Вы можете утверждать, что никому не нужен графический процессор с 48 ГБ памяти, но возможно, когда мы будем играть в 16K, это изменится.

Samsung заявляет, что скоро представит GDDR6W в продукции малого форм-фактора, таких как ноутбуки. Компания также работает с партнерами, чтобы включить новую память в ускорители искусственного интеллекта. Пока неясно, будут ли заинтересованы AMD или Nvidia в новой видеопамяти, но мне кажется для будущих флагманских графических процессоров они подойдут. 

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samsung hbm2 gddr6w графическая память
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