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Самый крупный в мире вулкан Мауна-Лоа на Гавайях проснулся после 40 летней спячки
На Гавайских островах в национальном парке Hawaiian Volcanoes началось извержение вулкана Мауна-Лоа, высота которого составляет более 4000 метров.
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Впервые за почти четыре десятилетия начал извергаться крупнейший в мире действующий вулкан — гавайский Мокуавеовео или Мауна-Лоа.

Геологическая служба США объявила красный уровень опасности поздно вечером в воскресенье при первых признаках активности. На тот момент активность супервулкана Мауна-Лоа наблюдалась только на его вершине, что исключало возможность немедленной эвакуации поблизости. В понедельник утром из кальдеры (котловины) вулкана все еще неторопливо вытекала лава. Власти не сразу забеспокоились о населении, которое живет в горах, но на всякий случай предупредили, что пепел от извержения может перемещаться и накапливаться в близлежащих районах и может вызвать проблемы со здоровьем и инфраструктурой.

Впервые Геологическая служба США и Агентство гражданской обороны округа Гавайи насторожились о надвигающемся извержении Мауна-Лоа в сентябре, когда сейсмическая активность вблизи вулкана начала резко возрастать. Через несколько недель Геологическая служба США сообщила, что Мауна-Лоа находится «в состоянии повышенного беспокойства», но заверила общественность, что в то время не было «признаков неизбежного извержения». Тем не менее власти запретили походы в отдаленные районы Мауна-Лоа. Всего через месяц около основания вулкана произошло 36 небольших землетрясений, что повысило статус супервулкана до «повышенной неспокойности».

Поток лавы после извержения вулкана Мауна-Лоа в 1984 году. (Фото: Служба национальных парков)

Вулкан Мауна-Лоа расположен к юго-западу от центра Большого острова и в последний раз извергался в 1984 году. Само извержение продлилось 22 дня, а поток лавы остановился всего в 6 километрах от близлежащего города Кило. Впервые ученые смогли тщательно проследить за лавовым потоком Мауна-Лоа, что позволило получить, несомненно, бесценную информацию об извержении таких огромных вулканов и его возможных последствиях. По оценкам, до 1984 года Мауна-Лоа извергался примерно каждые шесть лет; 38-летний промежуток между тем извержением и извержением этого года является самым продолжительным известным периодом покоя вулкана.

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На этот раз в распоряжении общественности имеется множество инструментов, с помощью которых можно следить за деятельностью Мауна-Лоа. Геологическая служба США не только предоставляет информацию в режиме реального времени через свою страницу в Твиттере и веб-страницу Мауна-Лоа, но и люди со всего мира могут наблюдать за извержением через веб-камеру Геологической службы США, которая находится на северо-западном краю вулкана.

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#вулкан #гавайи #мауна-лоа #супервулкан
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