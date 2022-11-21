Новое устройство напоминает известный Amazon Kindle Scribe.

Lenovo работает над 10,3-дюймовым планшетом, который предназначен в первую очередь для чтения книг и рисования. Анонсированный планшет оснащен 10,3-дюймовым черно-белым E-Ink дисплеем и работает с чувствительным к нажатию пером, который позволяет писать или рисовать на экране.

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Первые изображения Yoga Paper начали распространяться в китайских социальных сетях в октябре. Теперь же Lenovo подтвердила, что планшет на финальной стадии разработки и предоставила еще несколько подробностей.

Например, теперь мы знаем размер экрана и то, что Yoga Paper будет иметь металлический корпус, обработанный на станке ЧПУ, толщиной всего 5,5 мм.

Он предназначен для использования в правой или левой руке, предполагая, что он поддерживает поворот экрана (хотя неясно, поворачивается ли экран автоматически или вам нужно делать это вручную). Дисплей оснащен светодиодной подсветкой спереди, которая поддерживает настройку цветовой температуры для уменьшения или увеличения количества синего света в зависимости от ваших предпочтений или условий просмотра.

Стилус Lenovo для планшета поддерживает 4096 степеней чувствительности к давлению и не требует зарядки или сопряжения с планшетом, что означает, что это скорее всего перо Wacom EMR.

И на одной стороне планшета есть место, где перо при помощи магнита фиксируется на подставке для безопасного хранения, когда вы им не пользуетесь. Также есть магнитная крышка, которая может защитить экран, хотя неясно, идет ли она в комплекте с планшетом или является дополнительным аксессуаром.

Lenovo на данный момент не предоставила информацию о ценах или доступности Yoga Paper. И пока компания упомянула об устройстве только в китайской социальной сети Weibo, поэтому неясно, будет ли оно выпущено исключительно в Китае или будет продаваться по всему миру.

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