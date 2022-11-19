Компания OPPO подтвердила множество утечек и слухов, указывающих на множество изменений в линейке Android-смартфонов Reno, которые появятся до конца 2022 года. Модели 9, 9 Pro и Pro+ действительно находятся на завершающей стадии производства, но только Reno9 Pro+ будет иметь тройную заднюю камеру.
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Их предшественники имели достаточно премиальные функции для своего сегмента рынка, одна из таких это AMOLED-дисплеи и в этом году китайский производитель смартфонов не остановился на достигнутом и указал, что новое поколение смартфонов "повысит свою привлекательность" до еще более высокого уровня.
Китайская компания пока не рассказала про новые задние камеры в смартфонах, хотя очевидно, что в Reno9 Pro и Pro+ фотографии с мобильных фотокамер будут обрабатываться нейронным процессором MariSilicon X, а в ванильной 9 версии его не будет.
Также сообщается, что китайский производитель смартфонов будет выпускать модель Reno9 с 8 Гигабайтами оперативной памяти, а модели Pro и Pro +, по-видимому, будут иметь в 2 раза больше оперативной памяти.
Ещё одной особенностью, которая раньше предназначалась для топовых устройств, будет зарядное устройство на 67 Вт для модели 9 Pro, а модель 9 Pro+ будет поддерживать более быструю технологию зарядки OPPO SuperVOOC 80 Вт.
OPPO намерена полностью раскрыть характеристики, функции и цены серии Reno9 - 24 ноября 2022 года.