Предполагается, что Samsung начала работу над 3-нм чипами, которые в будущем могут быть использованы для телефонов серии Galaxy S.

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Samsung Electronics расширила свое партнерство с Google, чтобы представить новый чипсет для своих будущих флагманских смартфонов. В ближайшие годы телефоны и планшеты Samsung Galaxy могут стать более мощными.

В настоящее время южнокорейский технологический гигант производит чипы Google Tensor для смартфонов Pixel и как сообщает информатор, разрабатывает новый чипсет Samsung, который будет работать на флагманских смартфонах Samsung серии Galaxy S, которые появятся в 2025 году. Ожидается, что в новом чипсете серии Galaxy S будет использоваться более продвинутый 3-нм процессор, учитывая, что технологический гигант уже начал работать над 3-нм чипами

Известный инсайдер Connor написал в Твиттере о чипсете над которым Samsung работает вместе с отделом Google Tensor и AMD Radeon. По словам информатора, предстоящий чип может стать «самым стабильным и мощным вычислительным процессором в Galaxy Phone».

Он даже поделился "чертежом" чипсета, указывающим, что графический процессор AMD будет отвечать за обработку ресурсоемких графических задач. Однако, по словам информатора, еще слишком рано говорить о том, сможет ли грядущий чипсет превзойти Apple Bionic SoC или другие чипы производства TSMC.

Это сотрудничество не стало большой новостью, потому что южнокорейский производитель смартфонов и компания Google уже сотрудничают в производстве чипсетов Google Tensor и Tensor G2 для смартфонов серий Pixel 6 и Pixel 7. Чипсеты оснащены расширенными функциями искусственного интеллекта от команды Google, чтобы обеспечить более высокую производительность для задач, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом.

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Также появилась информация, что обе компании работают над процессором Google Tensor третьего поколения для смартфонов серии Pixel 8, которые, как ожидается, появятся в следующем году. Согласно более старому отчету, чип имеет кодовое название «Zuma» и может использоваться как в Pixel 8, так и в Pixel 8 Pro .