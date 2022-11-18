Новый ноутбук компании Acer будет поставляться с процессорами AMD Ryzen 3 7320U и Ryzen 5 7520U.

Acer Aspire 3 (A315-24P-R75B) — это бюджетный ноутбук с 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с максимальным разрешением 1920 x 1080 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ твердотельным накопителем и стартовой ценой от 400 долларов.

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Это также один из первых ноутбуков, появившихся на рынке с процессором AMD Mendocino. Mendocino - это новая линейка чипов, которые сочетают старые ядра Zen 2 с новой интегрированной графикой RDNA 2.

Acer указала, что новый ноутбук будет поставляться с процессорами AMD Ryzen 3 7320U и Ryzen 5 7520U. Это 15-ваттные, 4-ядерные, 8-поточные чипы с процессорными ядрами Zen 2 и графикой AMD Radeon 610M.

Основные отличия в этих процессор в том, что Ryzen 3 7320U имеет базовую частоту 2,4 ГГц и в "бусте" 4,1 ГГц, а частоты чипа Ryzen 5 7520U варьируются от 2,8 ГГц до 4,3 ГГц.

Оба процессора также оснащены графикой AMD Radeon 610M с 2 Гигабайтами видеопамяти и тактовой частотой 1,9 ГГц. Хотя такой графический процессор, вероятно не подойдет для большинства современных игр или других задач, требующих высокопроизводительного графического процессора, но его мощности достаточно для работы с четырьмя дисплеями.

В целом AMD позиционирует процессоры Mendocino как чипы, которые могут обеспечить более длительное время автономной работы и достойную производительность для ноутбуков с ценниками от 400 долларов, как новый Acer Aspire 3.

На случай, если возникнут сомнения в том, что компания Acer позиционирует ноутбук как бюджетное устройство, он поставляется с Windows 11 Home в S-режиме (это урезанная версия Windows, оптимизированная для устройств начального уровня). Но при желании пользователи могут бесплатно перейти на стандартную Windows 11 Home.

Другие функции ноутбука включают поддержку WiFi 6, стереодинамики, память LPDDR5 (которая не может быть увеличена или заменена) и разъем PCIe для дополнительного твердотельного накопителя.

На ноутбуке размещены следующие порты:

1 х HDMI

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с с поддержкой видеовыхода и зарядкой мощностью 45 Вт)

2 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 х 3,5 мм аудиоразъем

Ноутбук имеет габаритные размеры 36 x 24 x 2 см и весит чуть менее 2 кг.

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