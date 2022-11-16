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НАСА разрабатывает бесшумный экспериментальный самолет X-59 с реактивным двигателем
Первый полет вероятно состоится в 2023 году.
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Самолет Lockheed Martin X-59

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В пресс-релизе космического агентства НАСА сообщается, что на американский экспериментальный самолёт был установлен реактивный двигатель, который сконструирован с применением бесшумной сверхзвуковой технологии (QueSST).

Чтобы воплотить в жизнь этот амбициозный план, НАСА объединилось с Lockheed Martin и General Electric Aviation. Целью этого сотрудничества является "возрождение" сверхзвуковых путешествий для обычных граждан. На данный момент только истребители могут летать со скоростью, намного превышающей скорость звука, коммерческие авиалайнеры, летающие над населенными пунктами, не могут этого делать.

Основной причиной является так называемый звуковой удар или ударная волна, создаваемые объектом, движущимся быстрее звука, энергии которого достаточно, чтобы разбить окна и звучащие как раскаты грома для человеческого уха. Ныне несуществующие самолеты Concorde столкнулись с той же проблемой два десятилетия назад и так и не смогли по-настоящему раскрыть весь потенциал сверхзвукового полета.

НАСА стремится "убрать" на своих самолетах звуковой удар

Lockheed Martin начала работу над самолетом X-59 в 2016 году после заключения предварительного контракта на проектирование. Затем в 2018 году после проверки чертежей, первый рабочий прототип был отправлен на сборку в ангар. Один такой самолет был оценен в 247,5 миллионов долларов. 

Строящийся самолет имеет длину 29 метров, а размах крыльев 9 метров. Как и у самолета Concorde, конструкция самолета имеет длинный и заостренный носовой обтекатель, который будет мешать обзору впереди, что будет компенсировано улучшенной системой обзора полета, вероятно состоящей из камер 4K.

Самолет, разработанный Lockheed Martin, будет издавать шум во время полета, который примерно равен 75 децибелам, что намного меньше, чем у модели Concorde с его 105-110 децибелам. Для тех, кто находится рядом с самолетом, звук от реактивного двигателя будет не громче, чем стук двери автомобиля.

На экспериментальный самолет устанавливается двигатель GE.

Задача по обеспечению высокой скорости движения при низком уровне шума была возложена на General Electric Aviation, которая недавно установила свой двигатель F414-GE-100 на X-59 в начале этого месяца. В пресс-релизе сообщается, что двигатель длиной 3,9 м будет генерировать 22 000 фунтов тяги, что позволит X-59 двигаться со скоростью 1,4 Маха на высоте 16 764 м.

Lockheed Martin X-59 является важным проектом по возрождению сверхзвуковых полетов для коммерческих авиакомпаний. Главным партнером является Boom Supersonic, штаб которого базируется в Денвере, штат Колорадо. По сути, это частное предприятие, которое собирается предложить сверхзвуковые путешествия для гражданского населения. Тем не менее, компании было трудно найти партнеров по разработке реактивного двигателя. Потому что в настоящее время авиационная отрасль сталкивается с критикой за высокие выбросы углерода и производители двигателей сосредоточены на повышении топливной эффективности, а не на доведении их до сверхзвуковых скоростей.

При таком сценарии, эксперимент НАСА может стать единственной надеждой на возрождение сверхзвуковых путешествий. Самолет X-59, который ранее должен был совершить первый полет в 2022 году, все еще должен пройти серию наземных испытаний, а это означает, что мы можем увидеть его в воздухе только в 2023 году.

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Если все пойдет по плану, НАСА планирует провести испытательные полеты над населенными пунктами в США к 2025 году, после чего будут доступны данные и технологии для возрождения сверхзвуковых путешествий с тихими звуковыми ударами.

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