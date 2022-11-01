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Битву производительности Core i9-13900K против Ryzen 9 7950X в играх выиграл Intel

Intel выпустила процессоры Raptor Lake 13-го поколения 27 сентября, а в продажу они поступили 20 октября. Эти процессоры получили высокую оценку за отличную производительность при меньшей цене, чем у конкурентов. 3DCenter объединил результаты обзора процессоров Raptor Lake из нескольких различных изданий, чтобы предложить целостное представление о новых процессорах Intel.
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В первых обзорах Core i9-13900K и Core i5-13600K специалисты обнаружили, что процессоры Intel «Raptor Lake» 13-го поколения показали отличные результаты, поскольку они обеспечивают значительное повышение производительности по сравнению с процессорами «Alder Lake» 12-го поколения. В новом отчете 3DCenter были собраны данные из 28 обзоров серии Raptor Lake. Результаты, как и ожидалось, доказывают, что процессоры "Синей команды" являются лучшими процессорами нового поколения на рынке, как для создания контента, так и для использования в играх.

Производительность процессоров в приложениях.

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Во-первых, в производительности приложений Core i9-13900K и Ryzen 9 7950X идут ноздря в ноздрю, поскольку совокупная разница в производительности между двумя чипами составляет менее 1%. При этом Core i9-13900K в среднем на 31% быстрее, чем Core i9-12900K. Таким образом, улучшение от поколения к поколению было значительное.

Переходя к Core i7-13700K, данные показывают, что чип на 26,5% опережает своего предшественника Core i7-12700K. Также теперь известно, что процессор примерно равен по производительности с Ryzen 9 7900X, когда дело касается нагрузок в приложениях.

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Производительность процессоров в приложениях.Наконец, Core i5-13600K оказался отличным выбором для создателей контента с ограниченным бюджетом. По данным 3DCenter, в неигровых сценариях процессор обеспечивает прирост производительности на 29,4% по сравнению с Core i5-12600K. Чип также превосходит Ryzen 5 7600X и Ryzen 7 7700X на 29,8% и 8% соответственно.

Игровая производительность.

Корона производительности в играх теперь принадлежит Intel. Но с выпуском процессоров Ryzen 7000, AMD смогло ворваться в топ-5 со своим флагманом Ryzen 9 7950X. Согласно отчету 3DCenter, ситуация хоть и немного поменялась, но Intel твердо сидит на троне.

В среднем Core i9-13900K в играх на 10,2% лучше, чем Ryzen 9 7950X. Отставание немного увеличивается до 13% и 11%, когда мы сравниваем чемпиона Raptor Lake с Core i9-12900K последнего поколения и Ryzen 7 5800X3D соответственно.

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Производительность процессоров в играх.

Глядя на битву Core i7-13700K против Ryzen 9 7900X, мы видим, что продукт "Синей команды" на 6,9% быстрее. Raptor Lake даже сумел превзойти Ryzen 9 7950X на 6,5%, что совершенно невероятно, если учесть разницу в цене между двумя чипами более чем в 200 долларов.

Наконец, Core i5-13600K может стать наиболее разумной покупкой для большинства людей, когда дело доходит до игр. Процессор не только превосходит Ryzen 5 7600X и Ryzen 7 7700X на 5,8% и 1,9% соответственно, но и опережает флагманский Ryzen 9 7950X на 1,4%. Конечно, разница в производительности не такая значительная, но учитывая цену Core i5-13600K, то выбор покупателя становится очевидным.

Потребляемая мощность.

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Энергопотребление — это одна из областей, в которой процессоры Raptor Lake значительно отстают от процессоров AMD Zen 4. Например, согласно 45 тестам приложений, проведенным TechPowerUp (через 3DCenter), Core i9-13900K потребляет в среднем 170 Вт. Для сравнения, Ryzen 9 7950X потребляет всего около 125 Вт в этом конкретном сценарии.

Потребляемая мощность.Точно так же Core i5-13600K потребляет здесь 104 Вт, тогда как конкурирующий AMD Ryzen 7 7700X потребляет 80 Вт.

И последнее, но не менее важное: когда ограничение PL2 для Core i9-13900K (253 Вт) снимается, процессор потребляет 339 Вт в Cinebench R23. Ryzen 9 7950X потребляет 226 Вт в аналогичных условиях.

В целом, процессоры Raptor Lake предлагают невероятную производительность как в приложениях, так и в игровых сценариях по ценам ниже, чем у конкурентов. Но чипы Intel потребляют значительно больше энергии, чем процессоры AMD. Особенно это касается флагманских процессоров. Итак, если вы решите купить в топовые процессоры Raptor Lake, вам придется использовать мощную систему охлаждения.


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amd intel процессоры core i9-13900k ryzen 9 7950x core i5-13600k
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