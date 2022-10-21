Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
По данным Whizcase в даркнете сейчас продают аккаунты от социальных сетей от 6 долларов за штуку
Взломали страничку в социальных сетях? Хакеры продают доступ к вашим учетным записям всего за 6 долларов за штуку.
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 Gigabyte за 30 с началом
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

реклама

Украденные личные данные и кредитные карты часто встречаются в "даркнете", но в последнее время все чаще начали появляться взломанные учетные записи социальных сетей для всех желающих по относительно доступным ценам. Так сколько же они стоят? Гораздо меньше, чем вы думаете.

Согласно данным, опубликованным на сайте Whizcase, в период с января по сентябрь 2022 года, самые дешевые аккаунты принадлежат ресурсу Reddit, стоимость которых составляет всего 6 долларов. Учетные записи TikTok, Pinterest и Twitter стоят 10 долларов или меньше, а Discord, Facebook, Instagram и Snapchat — около 15 долларов за штуку.

Самая дорогая учетная запись среди социальных сетей в даркнете — это LinkedIn, которая обычно продается по цене около 45 долларов за учетную запись. Это объясняется тем, что это платформа, которая используется в профессиональной или корпоративной среде и там можно узнать или услышать важную информацию.

Тем не менее, эти учетные записи нередко продаются оптом, при этом сотни тысяч учетных данных продаются по более низкой цене. Но какова конечная цель тех, кто покупает эти украденные аккаунты? Судя по всему, фермы ботов в социальных сетях становятся все более распространенными, потому что они помогут накрутить просмотры на канале или "атаковать" какой-либо ресурс, чтобы вызвать волну "хейта".

По данным Whizcase, хакеры продают 1000 подписчиков в Instagram всего за 6 долларов. Стримеры могут купить 1000 подписчиков Twitch всего за 12 долларов. Большие деньги приходят с аккаунтов в Твиттере, где 1000 ретвитов обойдутся вам в 25 долларов. Эти цены не включают дополнительную стоимость за выбор страны происхождения аккаунтов.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Социальные сети стали опасным способом времяпрепровождения: мошенничество в социальных сетях свирепствует, а дезинформация представляет серьезную опасность для всего общества в такое неспокойное время. Поэтому специалисты рекомендуют как можно чаще менять свой пароль и делать его максимально сложным, а также не переходить по незнакомым ссылкам.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#взлом #даркнет #социальная сеть #взломанный аккаунт
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сеть попал исходный код Intel Alder Lake
Производители американского самолёта 5 поколения F-35 подверглись скрытой атаке неизвестных хакеров
Приложение Instagram получит возможность планировать публикацию контента
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Москве завершилась частичная мобилизация, в регионах продолжается, но блогеры уже покинули Россию
95
В Китае массово появились видеокарты от не сотрудничающих с Nvidia и AMD производителей
11
Не все партнёры NVIDIA одинаково хороши – 5 видеокарт с неразумной ценой от именитых брендов
14
Эксперты советуют повременить с покупкой видеокарты – сезон скидок уже рядом, а цены снижаются
22
Инсайдеры назвали Radeon RX 7900 ХТ потрясающей – 2-кратный рост fps, низкий TDP и выгодная цена
22
Финансовый эксперт: скоро цена биткоина возрастёт до 2 миллионов долларов
18
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла, сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее, и в 2 раза дешевле
31
GeForce RTX 4090 не справилась с Gotham Knights – фрамрейт падает ниже 50 fps с лучами и DLSS
11
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
7
Собянин пообещал запустить завод "Москвич" в декабре
7
Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-521 – на что способен БПЛА и когда он прибудет в РФ
7
Intel Core i5-13600K с лёгкостью обходит AMD Ryzen 9 7950Х в игровых тестах
50
Какой процессор лучше раскроет потенциал RTX 4090 — Ryzen 7 5800X против Core i9-12900K в тесте TPU
24
Игровые студии уже обладают комплектами для разработки PS5 Pro
4
Игровой компьютер за гроши – какой процессор купить для геймеров с минимальным бюджетом
1
Энтузиаст протестировал самую быструю и большую видеокарту в мире GeForce RTX 4090 Colorful iGame
1
После шлифовки крышки AMD Ryzen 9 7950X со снятием 0,8 мм металла температуры снизились на 5…6°C
10
Инсайдер показал рендеры GeForce RTX 4070 FE — дизайн как у флагманов, но в двухслотовом исполнении
+
В РАН смоделировали последствия падения астероида Апофис в центр Москвы
10
Инсайдер разместил в сети фотографии четырехслотовой системы охлаждения RTX 4000 Titan
1

Популярные статьи

"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
64
Почему Северный поток-1/2 нельзя восстановить, с какой целью ЕС обвиняет РФ в подрыве газопроводов
26
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
138
6 необычных гоночных игр
11
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
59
Делаем Windows 11 22H2 такой же удобной и функциональной, как Windows 10, за пару минут
7
Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся
15
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей
13
О ценах на видеокарты в США и РФ – почему я не готов платить больше, и когда ждать скидок
14
Искусственный интеллект смог точно определить расу человека по рентгеновским снимкам
21

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
17:20
В казахстане добывается 41% всего мирового урана... В России только 6%.... На мировом рынке существует спрос только на 76% добытого урана - все остальное идет в запас или прекращается добыча
США запретили себе покупать уран из РФ и остались без топлива для атомных электростанций
Сева Шевченко
17:18
убитого неизвестно за что?
Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-521 – на что способен БПЛА и когда он прибудет в РФ
Женька
17:17
Россия - это 6% мирового рынка урана. Почти половина рынка - это не Африка, и не Китай, а как ни странно, Казахстан. Но думаю, они там со Штатами договорятся...
США запретили себе покупать уран из РФ и остались без топлива для атомных электростанций
OgoGoLog
17:17
"Вот вот" Так и причём тут плутоний, если разговор про запрет урана?
США запретили себе покупать уран из РФ и остались без топлива для атомных электростанций
Сева Шевченко
17:16
Оправдывай говнюков. По три новости читать об одном и том же - бред же
В Иране показали новейший дрон-камикадзе Meraj-521 и ракеты средней дальности
grom9000
17:16
win11 понравилась приятными мягкими звуками. Какой-то особой разницы с 10 нету. Будто тему установил на win10, настройки никакие не трогал никогда. Пуск перенес влево и всё.
Делаем Windows 11 22H2 такой же удобной и функциональной, как Windows 10, за пару минут
Vorvort
17:15
Рынок насытится материнками - цены упадут. По 30К массовый потребитель покупать их не будет. Автор - обычный паникёр.
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
lеad
17:12
Сижу на 3.11, полет нормальный 😂 Не знаю почему не нравится, нормальная ось. Если использовать Пуск для поиска и печатать название проги/дока и проч (как Маководы), то вообще это все не надо
Делаем Windows 11 22H2 такой же удобной и функциональной, как Windows 10, за пару минут
Сева Шевченко
17:10
Люди там, поди. разные и не все должны умереть. Может, кого-то стоит пощадить?
Продажи компьютеров в России снизились более, чем на 20%
Сева Шевченко
17:08
Вот вот
США запретили себе покупать уран из РФ и остались без топлива для атомных электростанций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем