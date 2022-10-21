Взломали страничку в социальных сетях? Хакеры продают доступ к вашим учетным записям всего за 6 долларов за штуку.

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Украденные личные данные и кредитные карты часто встречаются в "даркнете", но в последнее время все чаще начали появляться взломанные учетные записи социальных сетей для всех желающих по относительно доступным ценам. Так сколько же они стоят? Гораздо меньше, чем вы думаете.

Согласно данным, опубликованным на сайте Whizcase, в период с января по сентябрь 2022 года, самые дешевые аккаунты принадлежат ресурсу Reddit, стоимость которых составляет всего 6 долларов. Учетные записи TikTok, Pinterest и Twitter стоят 10 долларов или меньше, а Discord, Facebook, Instagram и Snapchat — около 15 долларов за штуку.

Самая дорогая учетная запись среди социальных сетей в даркнете — это LinkedIn, которая обычно продается по цене около 45 долларов за учетную запись. Это объясняется тем, что это платформа, которая используется в профессиональной или корпоративной среде и там можно узнать или услышать важную информацию.

Тем не менее, эти учетные записи нередко продаются оптом, при этом сотни тысяч учетных данных продаются по более низкой цене. Но какова конечная цель тех, кто покупает эти украденные аккаунты? Судя по всему, фермы ботов в социальных сетях становятся все более распространенными, потому что они помогут накрутить просмотры на канале или "атаковать" какой-либо ресурс, чтобы вызвать волну "хейта".

По данным Whizcase, хакеры продают 1000 подписчиков в Instagram всего за 6 долларов. Стримеры могут купить 1000 подписчиков Twitch всего за 12 долларов. Большие деньги приходят с аккаунтов в Твиттере, где 1000 ретвитов обойдутся вам в 25 долларов. Эти цены не включают дополнительную стоимость за выбор страны происхождения аккаунтов.

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Социальные сети стали опасным способом времяпрепровождения: мошенничество в социальных сетях свирепствует, а дезинформация представляет серьезную опасность для всего общества в такое неспокойное время. Поэтому специалисты рекомендуют как можно чаще менять свой пароль и делать его максимально сложным, а также не переходить по незнакомым ссылкам.