Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
У первого криптофона Solana Saga поменялись технические характеристики перед выходом в 2023 году
Криптофон разработан в первую очередь для владельцев криптокошельков и безопасного хранения криптовалюты.
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 Gigabyte за 30 с началом
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

реклама

Solana Saga станет первым смартфоном компании OSOM, которую основали бывшие сотрудники Essential. Так что у нового смартфона большой потенциал. Новое устройство ещё называют криптофоном и он разработан для определенного круга людей: по сути, в основном это смартфон для криптоэнтузиастов.

Другими словами, Solana Saga не предназначена для конкуренции с последними флагманами от Samsung, Apple или даже Google. Но если вам все еще интересно, на что он способен, Solana опубликовала обновленные спецификации телефона перед выпуском в 2023 году.

Solana Saga характеристики:
Дисплей 6,67 дюйма, 2400 x 1080 пикселей, AMOLED, 120 Гц
Процессор Qualcomm Snapdragon 8+ 1-го поколения
Оперативная память 12 ГБ LPDDR5
Хранение данных 512GB UFS
microSD card reader
Операционная система Android 13
Камеры Широкоугольная 50МП Sony IMX7666 (70 градусов)  
12-мегапиксельная сверхширокая камера Sony IMX373 (120 градусов) 
16-мегапиксельная камера Sony IMX481 для селфи (80 градусов).
Батарея 4100 мАч
Зарядка Qualcomm Quick Charge 5.0 (проводная)
Qi (беспроводная)
Беспроводная связь WiFi 6
Bluetooth 5.2
NFC
GPS и ГЛОНАСС
5G (71 NR ниже 6 ГГц)
4G LTE
Ultra Wide-band (каналы 5 и 9)
Две карты Nano SIM
Безопасность Датчик отпечатков пальцев (сзади)
Аудио 3 микрофона
монодинамик
Корпус Рамка из нержавеющей стали
Керамическая задняя панель
Титановые вставки
IP-рейтинг IP68
Габаритные размеры 164 x 75,3 x 8,4 мм (10,2 мм с выступом камеры)
Масса 247 грамм


Хотя дизайн выглядит очень похожим на тот смартфон, который OSOM и Solana продемонстрировали этим летом, некоторые ключевые особенности, включая размер, вес и дисплей были изменены. Телефон немного меньше по высоте и ширине, чем ожидалось, несмотря на больший экран. Но он также немного толще и тяжелее.

В целом телефон выглядит прилично для 2022 года. Но его ключевыми преимуществами являются не характеристики или дизайн. Дело в том, что он разработан блокчейн-компанией Solana, которая ввела собственную криптовалюту Sol.


Только Solana Saga имеет среди всех смартфонов «элемент безопасности» для хранения закрытых ключей и идея проекта состоит в том, что пользователь будет взаимодействовать со своими криптокошельками с помощью предустановленных приложений и web3, а безопасность будет обеспечена датчиком отпечатка пальца.

Телефон уже доступен для предварительному заказа: сейчас можно сделать первоначальный взнос в размере 100 долларов, а затем внести оставшуюся сумму в 900 долларов, потому что потом криптофон будет стоить дороже.

По моему мнению, если вы не является владельцем криптокошельков, то этот смартфон слишком дорогой для его характеристик и лучше купить какой-нибудь другой телефон от известного бренда.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфон #криптовалюта #solana saga #криптофон
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Oppo Find Flip: в сети появились технические характеристики будущего конкурента Galaxy Z Flip4
Honor представила смартфон Play 40 Plus 5G на основе SoC MediaTek Dimensity 700 стоимостью от $165
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Москве завершилась частичная мобилизация, в регионах продолжается, но блогеры уже покинули Россию
95
В Китае массово появились видеокарты от не сотрудничающих с Nvidia и AMD производителей
11
Не все партнёры NVIDIA одинаково хороши – 5 видеокарт с неразумной ценой от именитых брендов
14
Инсайдеры назвали Radeon RX 7900 ХТ потрясающей – 2-кратный рост fps, низкий TDP и выгодная цена
22
Эксперты советуют повременить с покупкой видеокарты – сезон скидок уже рядом, а цены снижаются
22
Финансовый эксперт: скоро цена биткоина возрастёт до 2 миллионов долларов
18
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
34
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла, сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее, и в 2 раза дешевле
27
GeForce RTX 4090 не справилась с Gotham Knights – фрамрейт падает ниже 50 fps с лучами и DLSS
11
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
7
Собянин пообещал запустить завод "Москвич" в декабре
6
Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-521 – на что способен БПЛА и когда он прибудет в РФ
4
Intel Core i5-13600K с лёгкостью обходит AMD Ryzen 9 7950Х в игровых тестах
50
Какой процессор лучше раскроет потенциал RTX 4090 — Ryzen 7 5800X против Core i9-12900K в тесте TPU
24
Игровые студии уже обладают комплектами для разработки PS5 Pro
4
Скидок нет, но вы держитесь – видеокарты NVIDIA и не думают дешеветь после релиза GeForce RTX 4090
4
Энтузиаст протестировал самую быструю и большую видеокарту в мире GeForce RTX 4090 Colorful iGame
1
Игровой компьютер за гроши – какой процессор купить для геймеров с минимальным бюджетом
1
Инсайдер показал рендеры GeForce RTX 4070 FE — дизайн как у флагманов, но в двухслотовом исполнении
+
В РАН смоделировали последствия падения астероида Апофис в центр Москвы
10

Популярные статьи

"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
62
Почему Северный поток-1/2 нельзя восстановить, с какой целью ЕС обвиняет РФ в подрыве газопроводов
26
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
137
6 необычных гоночных игр
11
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
59
Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся
15
Делаем Windows 11 22H2 такой же удобной и функциональной, как Windows 10, за пару минут
5
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей
13
О ценах на видеокарты в США и РФ – почему я не готов платить больше, и когда ждать скидок
9
Искусственный интеллект смог точно определить расу человека по рентгеновским снимкам
21

Сейчас обсуждают

doplin
16:10
В США нет НДС, спец.
О ценах на видеокарты в США и РФ – почему я не готов платить больше, и когда ждать скидок
Николай Бендюков
16:08
Производители придумывают компактные раскладные устройства, при этом забив болт на компактных гаджетах. Их понять можно. Большие диагонали нужны покупателям для отображения контента: ролики в соц.сет...
Новый концепт раскладного смартфона Motorola складывается по вертикали
ACDCOVER
16:05
Глупый ты какой. Это ты высераешь кашу, а АМД производит годные процы. 170+ ФПС совсем уже не поиграть бедненький какой? Беги поплач мамочке. З:Ы. 7950 вышел лучше чем 5950, а старый 5800 X3D уж слиш...
Intel Core i5-13600K с лёгкостью обходит AMD Ryzen 9 7950Х в игровых тестах
Андрей Соколов
16:02
Даже если будет 1200 как по мне это будет круто , главное чтоб ТТХ были такие же как в этой статье 😅
Инсайдеры назвали Radeon RX 7900 ХТ потрясающей – 2-кратный рост fps, низкий TDP и выгодная цена
Михаил Абакумов
15:51
i2hard на ютубе уже сравнивали работу разогнанного i5 12400 на плате Riptide, с не разогнанным 12400 на обычных платах с чипсетом b660, преимущество разгона частично нивелировалось очень плохой работо...
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла — сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее и дешевле в 2 раза
boo4a
15:46
она и половины не стоит
В Китае массово появились видеокарты от не сотрудничающих с Nvidia и AMD производителей
Maksim Korsakin
15:45
Печка буржуйка
Инсайдер разместил в сети фотографии четырехслотовой системы охлаждения RTX 4000 Titan
Зю
15:45
А зачем покупать, если для интернетика и игр старого железа сейчас хватает с головой?
Продажи компьютеров в России снизились более, чем на 20%
Batareykin
15:43
дочь офицера?
Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-521 – на что способен БПЛА и когда он прибудет в РФ
Зю
15:43
Красное и Белое
Глава "Роскосмоса" считает оптимальным выпускать один российский спутник каждый день
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем