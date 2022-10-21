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Solana Saga станет первым смартфоном компании OSOM, которую основали бывшие сотрудники Essential. Так что у нового смартфона большой потенциал. Новое устройство ещё называют криптофоном и он разработан для определенного круга людей: по сути, в основном это смартфон для криптоэнтузиастов.
Другими словами, Solana Saga не предназначена для конкуренции с последними флагманами от Samsung, Apple или даже Google. Но если вам все еще интересно, на что он способен, Solana опубликовала обновленные спецификации телефона перед выпуском в 2023 году.
|Solana Saga характеристики:
|Дисплей
|6,67 дюйма, 2400 x 1080 пикселей, AMOLED, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8+ 1-го поколения
|Оперативная память
|12 ГБ LPDDR5
|Хранение данных
|512GB UFS
microSD card reader
|Операционная система
|Android 13
|Камеры
|Широкоугольная 50МП Sony IMX7666 (70 градусов)
12-мегапиксельная сверхширокая камера Sony IMX373 (120 градусов)
16-мегапиксельная камера Sony IMX481 для селфи (80 градусов).
|Батарея
|4100 мАч
|Зарядка
|Qualcomm Quick Charge 5.0 (проводная)
Qi (беспроводная)
|Беспроводная связь
|WiFi 6
Bluetooth 5.2
NFC
GPS и ГЛОНАСС
5G (71 NR ниже 6 ГГц)
4G LTE
Ultra Wide-band (каналы 5 и 9)
Две карты Nano SIM
|Безопасность
|Датчик отпечатков пальцев (сзади)
|Аудио
|3 микрофона
монодинамик
|Корпус
|Рамка из нержавеющей стали
Керамическая задняя панель
Титановые вставки
|IP-рейтинг
|IP68
|Габаритные размеры
|164 x 75,3 x 8,4 мм (10,2 мм с выступом камеры)
|Масса
|247 грамм
Хотя дизайн выглядит очень похожим на тот смартфон, который OSOM и Solana продемонстрировали этим летом, некоторые ключевые особенности, включая размер, вес и дисплей были изменены. Телефон немного меньше по высоте и ширине, чем ожидалось, несмотря на больший экран. Но он также немного толще и тяжелее.
В целом телефон выглядит прилично для 2022 года. Но его ключевыми преимуществами являются не характеристики или дизайн. Дело в том, что он разработан блокчейн-компанией Solana, которая ввела собственную криптовалюту Sol.
Только Solana Saga имеет среди всех смартфонов «элемент безопасности» для хранения закрытых ключей и идея проекта состоит в том, что пользователь будет взаимодействовать со своими криптокошельками с помощью предустановленных приложений и web3, а безопасность будет обеспечена датчиком отпечатка пальца.
Телефон уже доступен для предварительному заказа: сейчас можно сделать первоначальный взнос в размере 100 долларов, а затем внести оставшуюся сумму в 900 долларов, потому что потом криптофон будет стоить дороже.
По моему мнению, если вы не является владельцем криптокошельков, то этот смартфон слишком дорогой для его характеристик и лучше купить какой-нибудь другой телефон от известного бренда.