Криптофон разработан в первую очередь для владельцев криптокошельков и безопасного хранения криптовалюты.

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Solana Saga станет первым смартфоном компании OSOM, которую основали бывшие сотрудники Essential. Так что у нового смартфона большой потенциал. Новое устройство ещё называют криптофоном и он разработан для определенного круга людей: по сути, в основном это смартфон для криптоэнтузиастов.

Другими словами, Solana Saga не предназначена для конкуренции с последними флагманами от Samsung, Apple или даже Google. Но если вам все еще интересно, на что он способен, Solana опубликовала обновленные спецификации телефона перед выпуском в 2023 году.

Solana Saga характеристики: Дисплей 6,67 дюйма, 2400 x 1080 пикселей, AMOLED, 120 Гц Процессор Qualcomm Snapdragon 8+ 1-го поколения Оперативная память 12 ГБ LPDDR5 Хранение данных 512GB UFS

microSD card reader

Операционная система Android 13

Камеры Широкоугольная 50МП Sony IMX7666 (70 градусов)

12-мегапиксельная сверхширокая камера Sony IMX373 (120 градусов)

16-мегапиксельная камера Sony IMX481 для селфи (80 градусов). Батарея 4100 мАч Зарядка Qualcomm Quick Charge 5.0 (проводная)

Qi (беспроводная) Беспроводная связь WiFi 6

Bluetooth 5.2

NFC

GPS и ГЛОНАСС

5G (71 NR ниже 6 ГГц)

4G LTE

Ultra Wide-band (каналы 5 и 9)

Две карты Nano SIM Безопасность Датчик отпечатков пальцев (сзади) Аудио 3 микрофона

монодинамик Корпус Рамка из нержавеющей стали

Керамическая задняя панель

Титановые вставки IP-рейтинг IP68 Габаритные размеры 164 x 75,3 x 8,4 мм (10,2 мм с выступом камеры) Масса 247 грамм





Хотя дизайн выглядит очень похожим на тот смартфон, который OSOM и Solana продемонстрировали этим летом, некоторые ключевые особенности, включая размер, вес и дисплей были изменены. Телефон немного меньше по высоте и ширине, чем ожидалось, несмотря на больший экран. Но он также немного толще и тяжелее.

В целом телефон выглядит прилично для 2022 года. Но его ключевыми преимуществами являются не характеристики или дизайн. Дело в том, что он разработан блокчейн-компанией Solana, которая ввела собственную криптовалюту Sol.





Только Solana Saga имеет среди всех смартфонов «элемент безопасности» для хранения закрытых ключей и идея проекта состоит в том, что пользователь будет взаимодействовать со своими криптокошельками с помощью предустановленных приложений и web3, а безопасность будет обеспечена датчиком отпечатка пальца.

Телефон уже доступен для предварительному заказа: сейчас можно сделать первоначальный взнос в размере 100 долларов, а затем внести оставшуюся сумму в 900 долларов, потому что потом криптофон будет стоить дороже.

По моему мнению, если вы не является владельцем криптокошельков, то этот смартфон слишком дорогой для его характеристик и лучше купить какой-нибудь другой телефон от известного бренда.

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