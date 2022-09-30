Некоторые характеристики, такие как 16-дюймовый экран QHD с частотой обновления 120 Гц и весь набор портов, взяты из Chromebook IdeaPad 5i, выпущенного месяц назад. Характеристики, ориентированные на геймеров, включают клавиатуру с RGB-подсветкой, характерный дизайн алюминиевой крышки, четыре динамика и процессор Core i5-1235U. Отсутствующий dGPU предполагает, что это будет система потоковой передачи игр.

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Похоже, что Lenovo планирует вскоре выпустить Chromebook, ориентированный на геймеров, поскольку необъявленный игровой Chromebook IdeaPad 5 от Lenovo недавно был замечен на справочном сайте со спецификациями продуктов компании Chrome Unboxed. По характеристикам эта модель похожа на Chromebook IdeaPad 5i, который анонсировали в августе этого года, но имеет несколько дополнительных функций, которые понравятся геймерам.

Новый ноутбук имеет 16-дюймовый дисплей QHD с частотой обновления 120 Гц и цветовой гаммой 100% sRGB, возможность подключения Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1, а также выбор портов, включающий 2 порта USB-C, 2 порта USB-A, аудиоразъем и кардридер microSD, которые позаимствованы у модели Ideapad 5i. Однако есть довольно много заметных отличий. К правой части алюминиевой крышки экрана добавлен «фирменный» дизайн, полноразмерная клавиатура имеет RGB-подсветку, а аудиосистема включает четыре динамика по 2 Вт.

Что касается процессоров, то Core i3-1215U от IdeaPad 5i предлагается вместе с более мощным вариантом i5-1235U, в который интегрирован графический процессор Iris Xe. Конфигурации по-прежнему ограничены 8 ГБ оперативной памяти, а в качестве накопителя информации используется твердотельный NVMe емкостью 512 ГБ. Варианты dGPU не упоминаются, поэтому эти модели скорее всего предназначены облачных игровых сервисов,таких как Amazon Luna, Nvidia GeForce Now и Xbox Cloud Gaming.

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