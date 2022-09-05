По данным инсайдера Greymon55, Ryzen 9 7950X может набрать более 38 100 баллов в Cinebench без водяного охлаждения 360 мм AIO.

реклама

Несколько дней назад сообщалось, что Ryzen 9 7950X набрал 2205 и 29 649 баллов в одноядерном и многоядерном тестах Cinebench R23. Производительность процессора AMD в однопоточном тесте Cinebench R23 была почти идентична Core i9-13900K, в то время как результат многопоточного бенчмарка оказался совсем не таким, как у Intel Raptor Lake, который набрал 35 693 балла при мощности, ограниченной 250 Вт и 40 616 баллов без каких-либо ограничений по мощности.

Некоторое время спустя инсайдер OneRaichu сообщил, что Ryzen 9 7950X в первом тесте Cinebench R23 подвергался тепловому троттлингу и центральный процессор смог набрать 37 452 балла, но с 360-мм водяным блоком AIO, поскольку чип нагревался до значительных 95 ° C. Известный инсайдер Greymon55 теперь оспаривает эти результаты и возлагает вину за низкую многоядерную производительность Ryzen 9 7950X по сравнению с Core i9-13900K на BIOS.

По данным Greymon55, Ryzen 9 7950X может набрать более 38 100 баллов в Cinebench без водяного охлаждения 360 мм AIO. Инсайдер написал в своём твите, что ЦП может набрать 38 300+ баллов с 240-мм AIO. Greymon55 также считает, что как только BIOS и настройки энергопотребления "пофиксят", флагман Zen 4 «относительно легко» наберет более 40 000 баллов в Cinebench.

Если эти цифры от Greymon55 верны, производительность Ryzen 9 7950X Cinebench превзойдет Core i9-13900K, если мощность последнего ограничена 250 Вт.

На вопрос, нормально ли работает процессор с высококлассным воздушным кулером, таким как Noctua NH-D15, инсайдер ответил: «Да, с этим высококлассным воздушным кулером работает стабильно».

Короче говоря, похоже, что Ryzen 9 7950X действительно сильно нагревается и с этим можно бороться с помощью 240-мм водянки или высококлассного воздушного кулера. Для более серьезных рабочих нагрузок, когда вам нужно довести процессор до максимума или даже до разгона, скорее всего, потребуется 360-мм AIO, чтобы поддерживать температуру ниже температурного порога.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Наконец, ничего нельзя сказать наверняка о производительности и тепловой мощности Ryzen 9 7950X, пока не будут выложены тесты от независимых тестеров или блогеров.