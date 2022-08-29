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PlayStation 5 приближается к своему двухлетнему юбилею. Дефицитная консоль Sony была выпущена в 2020 году и с тех пор пользуется большим спросом. PlayStation 5 в прошлом месяце показала самые высокие продажи в США, несмотря на проблемы с логистикой.
Экономический кризис и разбушевавшаяся пандемия стали постоянной проблемой для Sony. Игровой гигант изо всех сил пытался не отставать от спроса и в последнее время цены на PlayStation 5 в различных регионах выросли.
Несмотря на проблемы с поставками, Sony выпустит новую версию консоли под кодовым названием CFI-1200. Эта информация исходит от японских ритейлеров, которые готовятся к выпуску последней модели. Инсайдеры сообщают, что новые модели поступят в продажу 15 сентября 2022 года.
В последней модели в консоль внесены незначительные изменения. Вес модели CFI-1200 был уменьшен примерно на 300 граммов, а также изменен радиатор. Винт основания консоли также был заменен винтом с накатанной головкой.
Более того, ходят слухи, что новая версия консоли скоро получит большие изменения. PlayStation 5 может перейти на 6-нанометровый техпроцесс AMD; это помогло бы Sony в постоянной борьбе с дефицитом поставок и затратами.
Новый технологический процесс также поможет консоли повысить общую эффективность. Однако Sony пока никак не прокомментировала изменения в новой ревизии. Еще неизвестно, перейдет ли PlayStation 5 на 6-нанометровый техпроцесс AMD, но такое решение вполне возможно, учитывая нынешнюю ситуацию на технологическом рынке.
Новые модели поступят на прилавки японских магазинов всего через несколько недель. В настоящее время об этой версии известно не так много, но перспектива 6-нм техпроцесса AMD, безусловно, дает фанатам повод для оптимизма. Sony наконец сможет решить проблемы с логистикой, как раз перед таким ожидаемым релизам, как God of War Ragnarok.